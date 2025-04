Campeão de divisão, Orlando Magic vira caso inédito na história da NBA

O Orlando Magic fez história na NBA depois de confirmar o título da divisão Sudeste. Mas não foi um feito para se celebrar muito. Segundo Dan Feldman, do podcast “Dunc’d On”, o time tornou-se o primeiro desde a fusão da liga com a ABA (1976) a vencer a sua divisão sem uma campanha positiva. A equipe da Flórida terminou a temporada na sétima posição do Leste, com 41 vitórias e 41 derrotas.

“Eu estou muito orgulhoso do nosso time porque tivemos que superar várias dificuldades. Fomos firmes e persistentes. Lidamos, acima de tudo, com muitas lesões e usávamos formações diferentes a cada noite. Então, ainda conseguir vencer a nossa divisão e ficar em sétimo é algo para nos orgulhar. Vamos ter uma boa chance de chegar aos playoffs”, exaltou o técnico Jamahl Mosley.

É impossível, de fato, desvincular a temporada do Magic dos problemas físicos do elenco. Afinal, os três principais jogadores da equipe – Paolo Banchero, Franz Wagner e Jalen Suggs – só atuaram juntos em seis partidas na campanha. O trio dividiu a quadra menos de 100 minutos. Por isso, Mosley crê que as 41 vitórias de Orlando são muito mais valiosas do que se imagina.

“Sei que uma campanha de 50% de aproveitamento não impressiona, mas, nas nossas circunstâncias, diz demais. Fala muito sobre o caráter e união do grupo. Sobre a nossa comissão técnica também, com o trabalho feito para preparar os atletas não importa quem estivesse disponível. No entanto, precisamos deixar isso um pouco para trás e estar prontos para vencer o play-in”, cravou o jovem treinador.

Preparação

Ser campeão de divisão pode já não ter um grande significado na NBA, mas, no caso do Orlando Magic, teve um efeito prático. A equipe vai disputar a sétima vaga nos playoffs contra o vice-líder do Sudeste, o Atlanta Hawks. Só um jogo separou ambos na tabela e o título lhe garante a vantagem de mando de quadra no duelo. Mosley não tem segredos para a preparação de um jogo dessa importância.

“Você começa a ser preparar assistindo às partidas anteriores. Precisamos entender o que funcionou e, mais do que isso, os ajustes a serem feitos. Sempre há uns quesitos em que nos saímos bem e aqueles em que podemos evoluir. Você olha para tudo isso agora. Temos que reunir todas as informações possíveis para, com isso, estarmos prontos na terça”, apontou o técnico de Orlando.

A tônica do play-in é que a sua temporada inteira se resume ao resultado de uma noite. Então, o que o Magic vai colocar em jogo é o valor da resiliência que mostrou na campanha. “Nós precisamos ter plena consciência da forma como abordar essa partida, pois não há margem para erro. Mas a beleza disso é que vamos ter a benção de atuar em casa, com o apoio da nossa torcida”, concluiu Mosley.

Aquecimento?

Magic e Hawks, por coincidência, se enfrentaram nesse domingo para fecharem as suas temporadas. Poderia ser uma prévia do duelo da repescagem, mas passou longe disso. Os dois times já estavam garantidos em suas posições atuais e decidiram poupar vários jogadores. Banchero e Wagner, por exemplo, não atuaram. Do outro lado, Trae Young, Dyson Daniels e Onyeka Okongwu ficaram de fora.

“A gente entrou nesse jogo, acima de tudo, pensando na integridade dos jogadores. O mais importante era terminar a temporada com todos saudáveis. Nós fizemos algumas coisas boas e outras nem tanto hoje. No entanto, a partida que realmente interessa é a de terça”, finalizou o treinador. O Hawks venceu a partida por 117 a 105 e, assim, empatou a série entre os times no ano: duas vitórias para cada lado.

