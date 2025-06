“É hora de vencer no Orlando Magic”, decreta Desmond Bane

O Orlando Magic surpreendeu a NBA no início da semana, depois de fechar a aquisição de Desmond Bane. Foi uma troca de grandes proporções, pois a equipe aceitou enviar quatro escolhas de primeira rodada de draft para o Memphis Grizzlies. O alto valor, aliás, virou mais motivo de análise do que o próprio reforço em si. Mas o ala-armador garante que o investimento vai valer a pena.

“É hora de vencer aqui. A mensagem é simples. Eu não quero dizer que as seleções de draft não são valiosas, mas já temos muito talento nesse elenco. Então, se fizermos aquilo que se espera de nós, as pessoas nem vão lembrar delas. Esse é um time muito bom e, por isso, acho que trocá-las foi perfeito para os rumos da franquia. Aliás, acho que somos um encaixe perfeito”, avaliou o jogador de 26 anos.

O encaixe, certamente, parece ótimo no papel. O Magic foi a pior equipe da liga nessa temporada em média de cestas (11,2) e aproveitamento de arremessos de três pontos (31,8%). Enquanto isso, Bane é um dos três atletas que converteram 800 tiros de três pontos acima de 40% de conversão desde 2020. Os números sinalizam a favor, mas o chutador entende que vencer está bem mais nos detalhes.

“Vencer nessa liga é duro, em particular, no mais alto nível de competição. Tudo começa pelo seu trabalho diário, pois ganhar é um processo. Passa pela forma como treinamos, nos alimentamos, as horas de sono. São detalhes, mas muito importantes para chegar ao sucesso. Nesse sentido, eu só quero ser um líder pelo exemplo para esse grupo”, resumiu o arremessador.

Repeteco?

O elenco do Orlando Magic pode remeter Desmond Bane a um cenário que já conhece bem. Afinal, no Grizzlies, o ala-armador também atuou por uma equipe jovem que fez barulho na liga. O time do Tennessee chegou a ser segundo colocado do Oeste em dois anos seguidos, mas só venceu uma série de playoffs no período. Ele admite que o panorama é semelhante. No entanto, só até entrar em quadra.

“Também estive em uma equipe jovem e ascendente em Memphis, mas esse é um time diferente. Eu tive a chance de jogar algumas vezes contra esses garotos e sempre era um pesadelo. Sempre foi duro demais pontuar contra eles, então é uma filosofia diferente. Quero me encaixar nessa identidade defensiva, enquanto ajudo a espaçar a quadra no ataque”, projetou o novo titular de Orlando.

Bane vai formar um quarteto de referências no Magic junto a Paolo Banchero, Franz Wagner e Jalen Suggs. Todos têm menos de 27 anos e devem ficar em Orlando por muito tempo. “Dá para sentir a animação no ar quando você chega aqui. Certamente, existe muita expectativa. E isso é uma coisa saudável, pois temos um grupo que pode alcançar feitos especiais. Estou ansioso para esse novo capítulo”, revelou.

Novo destino

Bane não escondeu que não esperava ou pediu para ser trocado pelo Grizzlies. Então, ao saber das negociações e possível saída, foi uma grande surpresa. Não estava pronto. No entanto, quando soube do novo destino, tudo ficou menos tenso. A questão não é só saber que seria um bom encaixe em Orlando. Acima de tudo, recomeçar é sempre um sentimento revigorante.

“O meu coração, a princípio, desabou. Havia 29 times para onde poderia ter sido enviado e, antes de saber qual era, tudo parou. Mas, assim que ouvi que era Orlando, fiquei com um sorriso no rosto. Não quero parecer desrespeitoso porque não vou esquecer tão cedo tudo o que vivi em Memphis. Mas estou muito empolgado com essa nova oportunidade”, reforçou a nova aposta do Magic.

