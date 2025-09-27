NBA: Paolo Banchero faz previsão ousada para o Magic

O jovem astro Paolo Banchero está confiante no sucesso do Orlando Magic na próxima temporada da NBA. Com o time reforçado, o ala-pivô fez uma previsão ousada. Em entrevista para o portal The Athletic, o jogador de 22 anos comemorou a pressão externa colocada sobre ele e a equipe. Afinal, vários analistas colocam o Magic como uma das principais forças da Conferência Leste.

“Sinceramente, isso é como música para os meus ouvidos. Digamos que estou aliviado por ter expectativas reais para o nosso time e para mim mesmo. Como competidor, você quer que esperem que você seja ótimo”, disse o jovem.

De acordo com um ranking feito pelo site da NBA, o Magic de Paolo Banchero é o terceiro melhor time do Leste para 2025/26. Para o jogador, a equipe tem qualidade para alcançar as primeiras posições. O camisa 5, aliás, falou até em chegar às finais da liga. Algo que não ocorre desde 2009.

“O céu é o nosso limite. Tivemos experiências nos playoffs, perdendo na primeira rodada por dois anos. Agora trouxemos jogadores que fizeram boas campanhas nos playoffs e estiveram em bons times da NBA. Então, acho que podemos ir longe. A única coisa que você não quer fazer é se derrotar. Sendo um time jovem, você tem que ser capaz de corrigir erros na hora e no momento”.

“Acho que devemos ser um time forte nos playoffs. Tomara que isso signifique chegar às finais da NBA. Mas se for algo mais curto que isso, então a decisão do Leste. Quero jogar muitas partidas nos playoffs. Acho que temos um elenco forte. É fácil sentar aqui e dizer isso agora, mas temos que entrar em quadra e vencer os jogos. É por isso que estou animado. Mas, honestamente falando, vendo o nosso time… Sei que ainda é cedo, mas acho que temos time para chegar às finais”, afirmou Banchero.

Apesar do sétimo lugar em 2024/25, e a eliminação na primeira rodada dos playoffs, Orlando tem um dos melhores núcleos jovens da liga. Nesta offseason, a equipe adquiriu Desmond Bane em uma troca com o Memphis Grizzlies. Além disso, o time de Orlando assinou com o armador Tyus Jones. O camisa 5, inclusive, comemorou a chegada dos novos companheiros.

“Então, quando fiquei sabendo da troca, pensei: ‘Desmond Bane! Ele é um baita jogador’. Fiquei animado. Gosto do comportamento dele e de como ele joga, seus arremessos de três pontos”.

“Acho que Desmond e Tyus vão fazer muitas coisas boas, não só dentro de quadra, mas fora dela. É só ver como conseguem controlar o ambiente. Eles falam com tanta experiência que você os ouve. Os dois são jogadores muito experientes no ataque e sabem como jogar. Têm uma ótima intuição para o jogo, sabem quando arremessar, quando atacar a cesta”, concluiu o astro do Magic.

Elenco do Magic para 2025/26

Armadores: Jalen Suggs, Tyus Jones, Anthony Black, Jase Richardson

Alas: Paolo Banchero, Franz Wagner, Desmond Bane, Tristan da Silva, Jett Howard, Noah Penda

Pivôs: Wendell Carter, Goga Bitadze, Jonathan Isaac, Moritz Wagner, Colin Castleton

