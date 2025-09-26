Jazz pediu Austin Reaves em troca com Lakers

O Utah Jazz tem feito jogo duro para negociar o pivô Walker Kessler. De acordo com o site Lakers Daily, o time chegou a pedir Austin Reaves e duas escolhas de primeira rodada para acertar a troca com o Los Angeles Lakers. O negócio, porém, não avançou e a franquia angelina decidiu acertar Deandre Ayton para a posição em 2025/26.

“O Jazz tem um preço alto por Kessler. Segundo uma fonte, o Lakers teria que abrir mão de Austin Reaves e múltiplas escolhas de primeira rodada para adquirir o pivô, que projeta ser uma ótima peça ao lado de Luka Doncic e LeBron James. Isso porque ele é uma ameaça em jogadas de ponte aérea e um excelente protetor de aro”, informou o site.

O preço pedido pelo Jazz na troca com o Los Angeles Lakers é ainda maior do que havia sido informado. No início da agência livre, os rumores confirmaram que havia o desejo de duas escolhas de primeira rodada, mas o jogador seria apenas um jogo. Reaves, porém, é um nome consolidado do elenco angelino.

O Lakers, desse modo, deve ter que esperar mais um ano para conseguir Walker Kessler, sem ter que envolver Austin Reaves em troca. Inclusive, é provável que possa tê-lo até de graça em 2025. Afinal, de acordo com Tony Jones, do site The Athletic, o Utah Jazz não vai dar uma extensão de contrato para o pivô. Então, é provável que ele seja agente livre em 2026, atraindo uma série de times.

Walker Kessler está no último ano do acordo de calouro com o Jazz. Em 2025/26, o pivô vai receber cerca de US$4.8 milhões, sendo um valor baixo para um jogador de seu calibre na posição.

Com a notícia de que o Utah Jazz não deve oferecer uma extensão, Kessler será agente livre restrito. Na prática, ele pode receber propostas de qualquer time da NBA. No entanto, a equipe de Salt Lake City tem o direito de igualar a oferta que for feita por ele. Se isso acontecer, ele segue na franquia.

É provável, portanto, que o Lakers tente fechar com Kessler na agência livre, em vez de buscar a troca. No próximo ano, o time de Los Angeles tem contrato garantido com apenas cinco jogadores. Desta forma, deve contar com um bom espaço na folha salarial, para que possa oferecer uma boa proposta para o jovem pivô.

