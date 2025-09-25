NBA: 76ers confirma nova lesão de jogador

O Philadelphia 76ers anunciou, nesta quinta-feira (25), uma nova lesão em Jared McCain, jogador que perdeu boa parte da última temporada da NBA por problema físico. Em divulgação, a franquia confirmou a ruptura do ligamento colateral medial no polegar direito durante um treino. No entanto, ainda não é certo o tempo de recuperação e qual procedimento ele passará.

Continua após a publicidade

“Jared McCain sofreu uma lesão no ligamento colateral ulnar do polegar direito durante um treino de hoje. Ele e o 76ers estão consultando especialistas sobre os próximos passos. Então, mais informações serão fornecidas conforme apropriado”, publicou o Sixers em suas redes sociais.

Portanto, o início de temporada para Jared McCain é incerto. Com a lesão, o Philadelphia 76ers pode não contar com o jogador promissor de 20 anos no começo da campanha da NBA. A equipe pode sentir a ausência do ala-armador, já que era esperado um ano com papel importante no elenco. Isso porque ele chegou a liderar a corrida para Calouro do Ano em 2024/25. O camisa 20 foi a 16ª escolha geral do Draft de 2024.

Continua após a publicidade

No entanto, em meados de dezembro, ele sofreu uma ruptura do menisco lateral em seu joelho esquerdo. Ele passou por cirurgia e, como resultado, ficou fora do restante da temporada da NBA. Na ocasião, a notícia foi devastadora para o 76ers que já sofria com diversas lesões no elenco. Ele era o único jogador com todos as partidas disputadas até a contusão.

Leia mais!

Então, foram 23 jogos ao todo, sendo oito como titular em seu ano de estreia na NBA. McCain acumulou bons números com médias de 15.3 pontos, 2.4 rebotes, 2.6 assistências e 38.3% nas bolas de três. Agora, o Sixers pode dar minutos a Kyle Lowry ou ao novato VJ Edgecombe. Ao menos, se a situação de Quentin Grimes não for resolvida. Caso o ala-armador continue em Philadelphia, deve ser o dono da posição.

Continua após a publicidade

Grimes continua em um impasse com o 76ers sobre renovação de contrato. Ele tem até 1 de outubro para aceitar a oferta de qualificação de um ano e US$8,7 milhões para 2025/26. Mas, de acordo com Shams Charania, da ESPN, ele dificilmente estará com o 76ers em Abu Dhabi para jogos de pré-temporada contra o New York Knicks.

Por fim, vale lembrar que o 76ers vem de um ano repleto de lesões. Assim, teve uma das piores campanhas da NBA, que garantiu o terceiro lugar na loteria do Draft. Dessa forme, pôde selecionar VJ Edgecombe. Agora, a franquia terá que lidar com o problema de McCain e segue sem saber a real situação de Joel Embiid.

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA