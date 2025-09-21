Joel Embiid muda corpo para levar 76ers às finais da NBA

De acordo com Evan Sidery, da revista Forbes, Joel Embiid mudou sua condição física nesta offseason com o objetivo de levar o Philadelphia 76ers às finais da NBA. Isso porque, ainda segundo o jornalista, o astro quer estar mais presente para o time ao longo da campanha e aproveitar que a Conferência Leste não tem um candidato claro em 2025/26.

“Joel Embiid emagreceu muito nesta offseason e transformou seu visual para a próxima temporada. O astro do Sixers espera finalmente jogar uma quantidade importante de partidas para o time se tornar uma ameaça séria na Conferência Leste da NBA, que está aberta em 2025/26″, disse Sidery.

Portanto, o jornalista confirma a mudança física de Joel Embiid, que teve que lidar com problemas de lesões pelo Philadelphia 76ers no último ano da NBA. Enquanto isso, alerta para a chance da equipe se dar bem no Leste. A conferência é considerada aberta com o declínio do Milwaukee Bucks e a reformulação do Boston Celtics.

Na última terça-feira (16), o Sixers publicou imagens de jogadores em treinos e o pivô apareceu em duas fotos visivelmente mais magro. Então, a postagem chamou atenção de torcedores nas redes sociais que comemoraram a aparente mudança do craque.

A carreira do pivô de 31 anos sempre foi marcada por lesões. Ele sequer atuou nos dois primeiros anos na NBA. Então, em 2016/17, finalmente fez sua estreia. Teve limitações de minutos e só foi liberado, de fato, em 2017/18. Até aqui, ele jamais fez mais do que 68 jogos em uma campanha.

Na última temporada, por exemplo, o técnico do 76ers não contou com Joel Embiid em 63 jogos. Além do pivô, o time sofreu com os desfalques de Paul George e Jared McCain em boa parte da campanha. Desse modo, a equipe ficou na antepenúltima colocação do Leste. Portanto, ficou de fora dos playoffs após oito anos.

Vale lembrar, aliás, que a temporada 2025/26 pode ser um desafio ainda maior para o condição física de Embiid. Isso porque o Sixers terá nada menos que 16 datas com jogos consecutivos. Ou seja, ao longo da campanha, o time terá de fazer rodadas duplas mais do que qualquer outra equipe da liga.

Da mesma forma, o calendário pode ser ainda um grande problema para outro astro do time, Paul George. O ala sofreu uma lesão e pode desfalcar o 76ers no começo da temporada 2025/26 da NBA. Então, como Embiid, ele não deve jogar em rodadas duplas, ao menos no início.

Por fim, na última campanha, Embiid jogou em apenas 58 das últimas 164 partidas do 76ers. Ou seja, desfalcou o time em 65% dos jogos nas últimas duas campanhas. Nesse intervalo, ele disputou as Olimpíadas de Paris 2024 pela seleção dos EUA.

Só que, ao voltar para os treinos do Sixers para a última campanha, o pivô perdeu toda a pré-temporada e os dez primeiros jogos. Mas quando o fez, ele estava muito abaixo do que jamais foi. Após várias tentativas, Embiid acabou sendo sacado com apenas 19 partidas.

