Sem contrato, Quentin Grimes não vai se reapresentar no 76ers

A pré-temporada está para começar e Quentin Grimes segue sem acordo sobre o seu contrato com o Philadelphia 76ers. A situação, então, deve se agravar nos próximos dias. O jogador não vai “amenizar” a sua posição por causa do período de reapresentação dos times da NBA. Segundo Shams Charania, da ESPN, o impasse vai se estender para o início da preparação do elenco.

“As duas partes, antes de tudo, ainda estão longe de um acordo. O agente de Quentin, David Bauman, me disse que só recebeu uma oferta do Sixers pela primeira vez nos últimos dias. Por isso, o atleta não vai se reapresentar à franquia para entrevistas na próxima sexta-feira (26). E, além disso, não viaja para Adu Dhabi com o elenco no fim de semana”, revelou o jornalista.

A postura de Grimes, a princípio, deve pautar o ritmo de uma semana crucial para a negociação. Afinal, o prazo para o jogador aceitar a oferta qualificatória (OQ) do contrato atual vai até a próxima quarta (01). Isso significa seguir mais um ano no 76ers para, em seguida, voltar a testar o mercado sem restrição. Charania, por enquanto, vê um acordo como algo bem difícil.

“Todos os envolvidos estão com os olhos fixos na OQ nesse momento. Além disso, uma sign-and-trade não está descartada. Há uma chance menor de ainda negociarem um contrato curto com salário maior do que a oferta, mas sem direito de vetar trocas. De qualquer forma, tudo deve depender dos rumos do impasse depois de 1o de outubro”, concluiu o repórter.

As informações de Charania trazem detalhes surpreendentes sobre a negociação de contrato entre Quentin Grimes e 76ers. O fato da franquia só ter feito uma primeira proposta para o ala-armador agora, em particular, é uma novidade. Vários jornalistas apontavam que, apesar da falta de acerto, o esforço de todos estava em fechar uma renovação desde julho.

“A tendência é que Quentin, bem como Jonathan Kuminga, siga com o seu time. Mas a situação dos dois difere por causa do interesse mútuo. Há uma vontade de todos os lados, Quentin e Philadelphia, no acordo. Tanto que, nas últimas semanas, a equipe trabalha para trocar jogadores. Com isso, pode ter mais flexibilidade nas negociações”, contou Monte Poole, da rede NBC Sports.

De acordo com Jake Fischer, do site Bleacher Report, os grandes candidatos a saírem do elenco do Sixers eram Andre Drummond e Kelly Oubre. Mas, com poucos dias para a reapresentação do elenco, tudo indica que os dois veteranos devem seguir no elenco.

As negociações de contrato com Quentin Grimes não tiveram pressa, antes de tudo, por uma percepção do 76ers. Desde o início da agência livre, há uma confiança interna de que o ala-armador renovaria o seu contrato. Mas ninguém esperava que a primeira pedida do atleta seria de US$25 milhões anuais. Fischer garante que, por enquanto, todos seguem confiantes em um “final feliz”.

“Várias pessoas no Sixers não param de dizer que Quentin vai seguir no time. Ele é a prioridade do time e, com isso, vão fazer o que for necessário para que fique. A visão interna é que, em síntese, tudo não passa de uma questão de dólares e centavos. No entanto, não se descarta que o jogador pegue a OQ também”, detalhou Fischer, no início do mês.

