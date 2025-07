Patrick Beverley detona Quentin Grimes por pedir salário alto

Quentin Grimes é um dos principais agentes livres da NBA, mas para Patrick Beverley, o ala-armador precisa ter “pés no chão”. Isso porque, segundo o veterano, jogador que teve ótimo fim de temporada pelo Philadelphia 76ers ainda precisa se provar. De acordo com o site The Athletic, Grimes e Sixers ainda não chegaram a um novo acordo por conta da sua alta pedida salarial: US$25 milhões por ano.

“É fácil jogar bem por um time que não vai chegar aos playoffs. Então, é bom quando não há pressão sobre você. Quando Quentin Grimes estava no Dallas Mavericks, não tivemos notícias dele, né?”, questionou Patrick Beverley em seu podcast. “Adoro o que ele está fazendo, adoro que ele esteja somando pontos, mas será que dá para fazer isso num time que pensa em vencer? Esse é o meu desafio. Ele precisa ter calma. Sejamos realistas. Precisa se provar mais”.

Outro fator que vale a pena considerar para os 76ers é o grande número de armadores em seu elenco. Jared McCain deve retornar de lesão após boa temporada de calouro na NBA. Enquanto isso, há VJ Edgecombe, que foi um dos grandes nomes do Draft e fez ótima atuação em seu primeiro jogo da Summer League. Além disso, ainda há Tyrese Maxey, que é o dono da posição.

Desde que chegou ao Philadelphia 76ers na trade deadline, Quentin Grimes foi o principal nome da equipe na reta final de temporada. Cmo resultado, viveu a melhor fase de sua carreira com médias de 21.4 pontos, 5.5 rebotes e 3.8 assistências em 28 partidas disputadas.

Março foi um mês especial para Grimes no 76ers. Isso porque ele fez dois jogos de 40 pontos. Contra o Houston Rockets, terminou com 46 pontos e 13 rebotes. Portanto, as melhores marca de sua carreira nos dois quesitos. No mesmo duelo, converteu oito bolas de três pontos, também sendo seu recorde. Por fim, esses números também o colocaram na história do Sixrs. Agora, ele é o único jogador com uma partida de mais de 40 pontos, dez rebotes e cinco bolas de três.

Vale lembrar que os principais agentes livres de Philadelphia geravam dúvidas na franquia. Além de Grimes, Guerschon Yabusele também era um nome cobiçado. Então, ele fechou com o New York Knicks na última semana e não vai mais interferir no nível de multas da NBA pelo teto salarial.

Por outro lado, o jornalista Jake Fischer faz alerta sobre Grimes. De acordo com o insider, o novo salário do jogador de 25 anos deve ultrapassar os US$14 milhões, valor da midlevel exception para quem não paga taxas. Aos que pagam multas na NBA, o máximo é de pouco mais de US$5 milhões. O valor projetado pelo analista, há mais de 15 dias, em contrapartida, é abaixo dos US$25 milhões estipulados nesta semana.

