Christian Braun acerta extensão de contrato com Nuggets

De acordo com Shams Charania, da ESPN, o ala-armador Christian Braun estendeu o seu contrato com o Denver Nuggets. Segundo o jornalista, o acordo é válido por cinco temporadas. Nesse período, o atleta de 24 anos vai receber US$125 milhões em salários.

No entanto, o novo vínculo de Braun vai começar a vigorar apenas em 2026. Na próxima temporada, aliás, o jogador vai receber US$4,9 milhões em salários. Esse valor se refere ao último ano do seu contrato de calouro.

Dessa forma, a extensão prévia de contrato não só impedirá que Christian Braun teste o mercado como agente livre no ano que vem, mas assegura a sua permanência no Nuggets até 2031. A renovação do vínculo com o camisa 0 era uma das prioridades da franquia nesta offseason.

Vigésima primeira escolha do Draft de 2022, Braun já disputou 237 jogos na NBA. Nos dois primeiros anos, ele foi reserva. Aliás, na temporada de calouro, fez parte do elenco campeão.

O camisa 0 só assumiu a condição de titular após a saída do veterano Kentavious Caldwell-Pope, na última offseason. Desse modo, alcançou as melhores médias na carreira, em 2024/25: 15,4 pontos, 5,2 rebotes e 2,6 assistências. Além disso, Braun acertou quase 40% do perímetro. Assim, o ala-armador se tornou um sólido 3-and-D na NBA. Afinal, mostra eficiência defendendo e matando bolas de três.

A extensão de contrato é um sinal claro que o Nuggets conta com Christian Braun para os próximos anos. Apesar disso, a franquia tem uma das folhas salariais mais elevadas da NBA. Em 2024/25, a equipe gastou quase US$186,9 milhões em salários, sexta maior marca da liga.

Se somarmos os vencimentos dos titulares – Jamal Murray, Braun, Cam Johnson, Aaron Gordon e Nikola Jokic – o Nuggets vai pagar quase US$150 milhões, na próxima campanha. Um cenário ainda mais devastador está previsto para 2026/27, quando o quinteto vai totalizar cerca de US$185 milhões em salários.

Em 2024/25, a franquia de Denver passou por um momento difícil, com a saída do técnico Michael Malone e do GM Calvin Booth. As demissões, aliás, ocorreram às vésperas dos playoffs. O Nuggets terminou a fase regular na quarta posição do Oeste, com 50 vitórias.

Na pós-temporada, sob o comando do estreante David Adelman, o time caiu nas semifinais de conferência, após uma série de sete jogos com o campeão Oklahoma City Thunder. Então interino, o treinador agradou à direção da franquia e foi efetivado para 2025/26.

