NBA: Antes de 2025/26, veja ranking histórico de jogadores

O Jumper Brasil preparou um ranking dos melhores jogadores da história da NBA antes do início da temporada 2025/26. Ao lado do leitor Raphael Mascarenhas, criamos critérios baseados em premiações, além de desempenhos individuais e coletivos. A lista começa na primeira campanha que a liga teve, levando em consideração tudo o que cada atleta fez ao longo de 79 anos.

Estamos falando de desempenho geral para formarmos o ranking da NBA. Ou seja, se um jogador teve um grande destaque desde o começo de sua carreira, foi All-Star, All-NBA, venceu prêmios individuais, foi aos playoffs, tudo isso conta. Enquanto isso, títulos pelas seleções também fazem parte disso.

Nomes como LeBron James e Michael Jordan lideram aqui. Afinal, James vai para a sua vigésima terceira temporada na NBA em 2025/26 e quase sempre venceu tais prêmios. Jordan, por outro lado, teve a carreira interrompida duas vezes e deixou de jogar vários anos que poderiam fazer a diferença aqui.

A ideia é bem simples, afinal. Cada prêmio, cada votação, tudo isso importa. Não tem nada subjetivo a não ser pelas notas dadas a cada um dos “eventos” que aconteceram com os jogadores em suas carreiras na NBA.

Então, não é exatamente sobre quem é o melhor da NBA na história, mas algo para entender como as carreiras dos jogadores foram, no fim das contas. E nós só deixamos para publicar agora, pouco antes do início de 2025/26, pois é o momento de acompanharmos como será a nova campanha da liga.

Aqui, nós usamos totais. Não são médias. Daí, mais um motivo para entender que não é, também, para deixar objetivo. É apenas um estudo de acordo com o que os melhores jogadores que já pisaram nas quadras da NBA fizeram até 2025/26 e transformamos em um ranking.

Como funciona

Critérios Draft Líder em Pts, Reb, Ass, Rou, Blk, LL, FG e 3P (Temporada) Líder em Pts, Reb, Ass, Rou, Blk, LL, FG e 3P (Carreira) Rookie of The Year Most Improved Player 6th Man of The Year Defensive Player of the Year All Star 1º 3 pontos 3 pontos 10 pontos 3 pontos 3 pontos 3 pontos 10 pontos 5 pontos 2º 2 pontos 2 pontos 7 pontos 2 pontos 2 pontos 2 pontos 7 pontos 3º 1 ponto 1 ponto 5 pontos 1 ponto 1 ponto 1 ponto 5 pontos Critérios All Star MVP All-NBA Team All-NBA Defensive Team Campeão 75th Anniversary Team MVP Finals MVP Gold Medal 1º 5 pontos 10 pontos 7 pontos 10 pontos 30 pontos 20 pontos 20 pontos 5 pontos 2º 7 pontos 5 pontos 10 pontos 3º 5 pontos 5 pontos

Ranking histórico dos melhores jogadores da NBA antes de 2025/26

N P Jogadores Draft Líder em PPG, RPG, APG, SPG, BPG, FTM, FGM e 3PM (Temporada) Líder em Pts, Reb, Ass, Rou, Blk, LL, FG, 3P e G (Carreira) Rookie of The Year Most Improved Player 6th Man of The Year Defensive Player of the Year All Star All Star MVP All-NBA Team All-NBA Defensive Team Campeão 75th Anniversary Team MVP Finals MVP Gold Medal TOTAL Principal Posição 1 1 LeBron James 3 58 31 3 14 105 15 178 42 40 30 135 80 15 749 SF 2 1 Michael Jordan 1 93 3 22 70 15 107 63 60 30 140 120 10 734 SG 3 1 Kareem Abdul-Jabbar 3 64 32 3 95 135 65 60 30 140 40 667 C 4 2 Kobe Bryant 0 47 2 5 90 20 134 78 50 30 45 40 10 551 SG 5 1 Tim Duncan 3 17 3 10 75 5 131 91 50 30 65 60 540 PF 6 2 Bill Russell 2 28 7 60 5 86 7 110 30 130 5 470 C 7 3 Shaquille O’Neal 3 42 3 7 75 15 114 15 40 30 50 60 5 459 C 8 4 Wilt Chamberlain 1 91 10 3 65 5 91 14 20 30 105 20 455 C 9 1 Magic Johnson 3 30 2 60 10 97 50 30 100 60 5 447 PG 10 5 Hakeem Olajuwon 3 38 10 2 44 60 96 55 20 30 30 40 5 433 C

