NBA: Antes de 2025/26, veja ranking histórico de jogadores

O Jumper Brasil preparou um ranking dos melhores jogadores da história da NBA antes do início da temporada 2025/26. Ao lado do leitor Raphael Mascarenhas, criamos critérios baseados em premiações, além de desempenhos individuais e coletivos. A lista começa na primeira campanha que a liga teve, levando em consideração tudo o que cada atleta fez ao longo de 79 anos.
Estamos falando de desempenho geral para formarmos o ranking da NBA. Ou seja, se um jogador teve um grande destaque desde o começo de sua carreira, foi All-Star, All-NBA, venceu prêmios individuais, foi aos playoffs, tudo isso conta. Enquanto isso, títulos pelas seleções também fazem parte disso.
Nomes como LeBron James e Michael Jordan lideram aqui. Afinal, James vai para a sua vigésima terceira temporada na NBA em 2025/26 e quase sempre venceu tais prêmios. Jordan, por outro lado, teve a carreira interrompida duas vezes e deixou de jogar vários anos que poderiam fazer a diferença aqui.
A ideia é bem simples, afinal. Cada prêmio, cada votação, tudo isso importa. Não tem nada subjetivo a não ser pelas notas dadas a cada um dos “eventos” que aconteceram com os jogadores em suas carreiras na NBA.
Leia mais
- Boletim de rumores e trocas da NBA (16/10/2025)
- Shaedon Sharpe estende contrato com Blazers
- NBA: Joel Embiid tem choque de realidade no 76ers
Então, não é exatamente sobre quem é o melhor da NBA na história, mas algo para entender como as carreiras dos jogadores foram, no fim das contas. E nós só deixamos para publicar agora, pouco antes do início de 2025/26, pois é o momento de acompanharmos como será a nova campanha da liga.
Aqui, nós usamos totais. Não são médias. Daí, mais um motivo para entender que não é, também, para deixar objetivo. É apenas um estudo de acordo com o que os melhores jogadores que já pisaram nas quadras da NBA fizeram até 2025/26 e transformamos em um ranking.
Como funciona
|Critérios
|Draft
|Líder em Pts, Reb, Ass, Rou, Blk, LL, FG e 3P (Temporada)
|Líder em Pts, Reb, Ass, Rou, Blk, LL, FG e 3P (Carreira)
|Rookie of The Year
|Most Improved Player
|6th Man of The Year
|Defensive Player of the Year
|All Star
|1º
|3 pontos
|3 pontos
|10 pontos
|3 pontos
|3 pontos
|3 pontos
|10 pontos
|5 pontos
|2º
|2 pontos
|2 pontos
|7 pontos
|2 pontos
|2 pontos
|2 pontos
|7 pontos
|3º
|1 ponto
|1 ponto
|5 pontos
|1 ponto
|1 ponto
|1 ponto
|5 pontos
|Critérios
|All Star MVP
|All-NBA Team
|All-NBA Defensive Team
|Campeão
|75th Anniversary Team
|MVP
|Finals MVP
|Gold Medal
|1º
|5 pontos
|10 pontos
|7 pontos
|10 pontos
|30 pontos
|20 pontos
|20 pontos
|5 pontos
|2º
|7 pontos
|5 pontos
|10 pontos
|3º
|5 pontos
|5 pontos
Ranking histórico dos melhores jogadores da NBA antes de 2025/26
|N
|P
|Jogadores
|Draft
|Líder em PPG, RPG, APG, SPG, BPG, FTM, FGM e 3PM (Temporada)
|Líder em Pts, Reb, Ass, Rou, Blk, LL, FG, 3P e G (Carreira)
|Rookie of The Year
|Most Improved Player
|6th Man of The Year
|Defensive Player of the Year
|All Star
|All Star MVP
|All-NBA Team
|All-NBA Defensive Team
|Campeão
|75th Anniversary Team
|MVP
|Finals MVP
|Gold Medal
|TOTAL
|Principal Posição
|1
|1
|LeBron James
|3
|58
|31
|3
|14
|105
|15
|178
|42
|40
|30
|135
|80
|15
|749
|SF
|2
|1
|Michael Jordan
|1
|93
|3
|22
|70
|15
|107
|63
|60
|30
|140
|120
|10
|734
|SG
|3
|1
|Kareem Abdul-Jabbar
|3
|64
|32
|3
|95
|135
|65
|60
|30
|140
|40
|667
|C
|4
|2
|Kobe Bryant
|0
|47
|2
|5
|90
|20
|134
|78
|50
|30
|45
|40
|10
|551
|SG
|5
|1
|Tim Duncan
|3
|17
|3
|10
|75
|5
|131
|91
|50
|30
|65
|60
|540
|PF
|6
|2
|Bill Russell
|2
|28
|7
|60
|5
|86
|7
|110
|30
|130
|5
|470
|C
|7
|3
|Shaquille O’Neal
|3
|42
|3
|7
|75
|15
|114
|15
|40
|30
|50
|60
|5
|459
|C
|8
|4
|Wilt Chamberlain
|1
|91
|10
|3
|65
|5
|91
|14
|20
|30
|105
|20
|455
|C
|9
|1
|Magic Johnson
|3
|30
|2
|60
|10
|97
|50
|30
|100
|60
|5
|447
|PG
|10
|5
|Hakeem Olajuwon
|3
|38
|10
|2
|44
|60
|96
|55
|20
|30
|30
|40
|5
|433
|C
Confira todo o ranking.
Siga nossas redes sociais
Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA