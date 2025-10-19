NBA: Joel Embiid tem choque de realidade no 76ers

Joel Embiid voltou a jogar pelo Philadelphia 76ers, na última sexta-feira (17), em duelo de pré-temporada da NBA. O astro não atuava desde abril, quando passou por uma cirurgia no joelho. Além disso, na última temporada, fez apenas 19 partidas pro conta de lesões. Recuperado, ele voltou à quadra e aproveitou para provocar críticos.

Isso porque, durante coletiva após a vitória sobre o Minnesota Timberwolves, Joel Embiid relembrou que ficou de fora de uma lista de 100 melhores jogadores, feita pelo site The Athletic. Sua atuação, afinal, permitiu a provocação. O pivô atuou por 19 minutos, fez 14 pontos, sete rebotes e oito assistências.

“Vejo os caras do meu time e penso que estou aqui para ajudar. Segundo muitos dos seus colegas (de imprensa), eu não estou nem entre os 100 melhores jogadores de basquete desta liga. Então, acho que só preciso me encaixar e ver como posso ajudar o time a vencer. Se isso for jogar na defesa e espaçar a quadra, é isso que vou fazer”, disse Embiid.

O que mais chamou atenção no retorno de Joel Embiid à NBA foi o número de assistências na vitória do Philadelphia 76ers. Afinal, foram oito ao todo em apenas 19 minutos. Ou seja, uma marca muito maior do que sua média da carreira no quesito (3.7). Sob esse ponto de vista, o craque exaltou o elenco e disse que uma de suas funções é colocar os companheiros em condições de pontuar.

“Nós temos um monte de bons atletas. Então, temos que liberá-los. O trabalho deles é: quando eu pegar a bola, correr. Enquanto isso, o meu trabalho é tentar encontrá-los. De certa forma, isso também me ajuda, já que com cestas fáceis não preciso correr para cima e para baixo. Assim, posso deixar os caras ditarem o ritmo e atacar”, completou.

Além disso, o retorno de Joel Embiid ao 76ers marca o fim de um “suspense”. Durante toda a offseason da NBA, havia dúvida sobre quando o astro ficaria disponível. Isso porque a saúde do jogador passou de uma questão técnica a uma parte do plano estratégico da franquia nos últimos tempos. De acordo com Shams Charania, da ESPN, havia um consenso nos bastidores de que o status físico do pivô teve influência no elenco e andamento do trabalho, por exemplo. Ou seja, ajudou a “ruir” a campanha da equipe além das quatro linhas.

Embiid admite que houve momentos nos últimos anos, entre recuperações físicas, em que flertou com a depressão. No entanto, a vontade de jogar sempre falou mais alto. “Eu tive várias lesões, mas uma coisa que nunca vou fazer é desistir. Você precisa se levantar e seguir em frente enquanto espera o melhor. Estou empolgado com o meu progresso atual porque me sinto muito bem”, finalizou.

Por fim, o 76ers vai estrear na temporada 2025/26 na quarta-feira (22). Em casa, o time de Joel Embiid vai encarar o rival do Leste, Boston Celtics, às 20h30 (horário de Brasília).

