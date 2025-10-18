76ers torce por um Joel Embiid saudável na NBA

O Joel Embiid imaginário é capaz de liderar o Philadelphia 76ers às finais da NBA. Não tenha nenhuma dúvida, pois talento é o que não falta ali. No entanto, o real vem tendo sérios problemas para ficar em quadra.

Continua após a publicidade

Nos últimos dois anos, Joel Embiid jogou em apenas 58 de 164 possíveis. Ou seja, cerca de 35.3% das partidas. É muito pouco para um astro de seu nível. Como resultado, o 76ers ficou longe dos playoffs na última campanha e manteve sua escolha no Draft da NBA.

Bom sinal, certo?

Bem… o sonho do 76ers era selecionar Cooper Flagg, mas o time ficou apenas com a terceira escolha. E sabe de uma coisa? O resultado foi ótimo, mesmo assim. O Sixers foi de VJ Edgecombe, um excelente defensor de perímetro e que já mostrou ótimas performances na pré-temporada da NBA.

Continua após a publicidade

Por outro lado, o time vem tendo problemas para manter seus jogadores saudáveis. Não foi só por um tank que o Sixers ficou nas últimas posições do Leste. Foi pelo número de lesões de seus principais nomes. Se Joel Embiid não estava disponível, Paul George não ficou muito atrás, com só 41 jogos.

Talento não se discute, mas quem diria que o 76ers juntaria Embiid e George e teria problemas com lesões? Ninguém poderia imaginar, né?

Paul George, desde 2021/22, perdeu 126 jogos. Ou seja, uma média de 31.5 por campanha. Mas eles não foram os únicos. Basicamente, quase todo o elenco do 76ers desabou na última temporada da NBA, incluindo Tyrese Maxey. Até Jared McCain, que liderava a liga entre os calouros em 2024/25, ficou de fora. Aliás, ele já começa 2025/26 no estaleiro.

Continua após a publicidade

Caras novas

VJ Edgecombe (G/F), Johni Broome (F), Jabari Walker (F), Trendon Watford (F)

Principais perdas

Lonnie Walker (G), Guerschon Yabusele (F/C)

Titulares e rotação do 76ers em 2025/26 na NBA

G Tyrese Maxey

G VJ Edgecombe

F Kelly Oubre

F Paul George

C Joel Embiid

Continua após a publicidade

Jared McCain (G), Quentin Grimes (F/G), Justin Edwards (G/F), Adem Bona (C), Andre Drummond (C)

Técnico: Nick Nurse

Elenco

Pos N° Jogador Altura Peso F 25 Dominick Barlow (TW) 6 ft 8 in (2.03 m) 215 lb (98 kg) F 30 Adem Bona 6 ft 10 in (2.08 m) 235 lb (107 kg) F 22 Johni Broome 6 ft 10 in (2.08 m) 235 lb (107 kg) C 1 Andre Drummond 6 ft 11 in (2.11 m) 279 lb (127 kg) G 77 V. J. Edgecombe 6 ft 5 in (1.96 m) 180 lb (82 kg) F 19 Justin Edwards 6 ft 7 in (2.01 m) 203 lb (92 kg) F/C 21 Joel Embiid 7 ft 0 in (2.13 m) 280 lb (127 kg) F 8 Paul George 6 ft 8 in (2.03 m) 220 lb (100 kg) G 23 Eric Gordon 6 ft 3 in (1.91 m) 215 lb (98 kg) G 7 Kyle Lowry 6 ft 0 in (1.83 m) 196 lb (89 kg) G 0 Tyrese Maxey 6 ft 2 in (1.88 m) 200 lb (91 kg) G 20 Jared McCain 6 ft 3 in (1.91 m) 195 lb (88 kg) G/F 9 Kelly Oubre Jr. 6 ft 8 in (2.03 m) 203 lb (92 kg) G 45 Hunter Sallis (TW) 6 ft 5 in (1.96 m) 185 lb (84 kg) F 33 Jabari Walker (TW) 6 ft 7 in (2.01 m) 237 lb (108 kg) F 12 Trendon Watford 6 ft 8 in (2.03 m) 237 lb (108 kg)

Lesões preocupam Joel Embiid e o 76ers para a próxima temporada da NBA

É terrível. O Philadelphia 76ers tem um elenco que pode brigar por algo na NBA, mas as lesões deixam o time em situação muito ruim, especialmente com Joel Embiid e Paul George. Não tem como ter todas as esperanças de que vai dar certo só por isso, pois talento a equipe nunca deixou de ter no último ano.

Continua após a publicidade

Mas fica clara a ideia da direção do Sixers para 2025/26. Com jovens talentos, o time quer “depender menos” da dupla. Então, Tyrese Maxey tem a chance de despontar cada vez mais. E uma coisa legal do perímetro é que o 76ers conta com bons defensores na NBA.

Claro que a demora para assinar com Quentin Grimes assustou um pouco, mas deu tudo certo no fim. Grimes é um ótimo ala-armador e que pode ganhar titularidade ao longo da campanha. Aliás, seria o natural para superar Kelly Oubre. No entanto, se ele seguir na segunda unidade, deve sobrar mais minutos e espaço para produzir, além do que já faz na defesa.

Continua após a publicidade

O elenco do 76ers é bom e pode ir além se estiver saudável. É algo que realmente pega, pois ninguém sabe se George terá condições de jogar por muitos minutos quando voltar às quadras. O normal é que ele tenha tempo limitado nas primeiras semanas, mas seu joelho não é confiável. Aliás, é quase certo que deve demorar mais uma ou duas semanas para estar disponível.

Mas é justamente por isso que o 76ers quer tanto ver Edgecombe ao lado de Maxey, especialmente de Joel Embiid estiver em quadra para vencer na NBA. O trio deve fazer muita diferença, enquanto George volta aos poucos.

Philadelphia 76ers na temporada 2025/26 da NBA

Atributos Nota Titulares 90 Estrelas 90 Sexto homem 85 Reservas 85 Profundidade 80 Ataque 85 Defesa 85 Técnico 85 Lesões* 20 Conferência 100 Total 80.5

*Quanto maior o índice de lesões aqui, menor a chance de que os jogadores se machuquem ou sejam poupados.

Continua após a publicidade

A base do 76ers é praticamente a mesma que terminou a última campanha da NBA, com adições dos calouros. Perdeu o francês Guerschon Yabusele para o New York Knicks e a reposição não foi ao mesmo nível. Sem problemas, se Joel Embiid jogar mais do que 60 partidas.

Caso Embiid não esteja disponível, o técnico Nick Nurse deve optar pelo jovem Adem Bona, que vai para o seu segundo ano na NBA. Na pré-temporada, ele já superou o limitado e esforçado Andre Drummond. Ou seja, Bona vai precisar jogar muito.

Continua após a publicidade

Mas é fato que Yabusele é uma perda para a segunda unidade. Aliás, o jogador ficou muito irritado com a direção do 76ers por não dar a ele uma extensão na agência livre da NBA.

De qualquer forma, com Embiid conseguindo se manter em quadra, o 76ers deve ir aos playoffs sem grandes sustos. Mas, depende do “se”.

Palpite: sexto lugar no Leste

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

Continua após a publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA