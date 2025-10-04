“76ers pode ser melhor time do Leste”, aposta Charles Barkley

Afinal, quem é a melhor equipe do Leste? A visão geral é que, depois das graves lesões dos craques Jayson Tatum e Tyrese Haliburton, a conferência está mais aberta do que nunca. Sempre há favoritos, mas tudo pode acontecer. Charles Barkley, por exemplo, não duvida que o Philadelphia 76ers possa “ressurgir” como melhor time do Leste.

Continua após a publicidade

“A conferência está à disposição para quem quiser vencer, então será uma loucura. Eu não tenho ideia de quem vai vencer. Quer saber, o Sixers pode ser o melhor de todos. Se estiverem saudáveis, acima de tudo, eles podem ser o adversário a ser batido. Mas esse é um grande ‘se’”, explicou o polêmico analista, em entrevista ao site Heavy.

Vale lembrar que o 76ers até iniciou a temporada passada como um dos favoritos ao título do Leste. Mas, como já citado por Barkley, as lesões de astros prejudicaram a campanha. Quase todos os fãs e comentaristas, por isso, “desistiram” do time. O ex-jogador ainda tem esperança porque, na verdade, não aposta em ninguém.

Continua após a publicidade

“Sei que, a princípio, New York Knicks e Cleveland Cavaliers são os favoritos. Além disso, Atlanta está mais forte do que antes. Mas o fato é que não coloco fé em nenhum time do Leste nesse momento. Nenhum. O Cavs, em particular, vai ter que provar que merece crédito para ser levado a sério”, cobrou o ídolo da liga.

Leia mais sobre o Philadelphia 76ers

Nova Iorque

Charles Barkley sabe que um time apontado à frente do 76ers no Leste, certamente, é o Knicks. Os nova-iorquinos estiveram nas finais de conferência na temporada passada e mantiveram o núcleo do elenco. A única mudança foi no banco de reservas. Apesar da grande campanha, a franquia causou polêmica ao demitir o técnico Tom Thibodeau.

Continua após a publicidade

“Tom foi teimoso, como sempre. Afinal, cometeu os exatos mesmos erros que já vimos cometer no Minnesota Timberwolves e Chicago Bulls. Ele não quer usar o elenco, então segue ‘quebrando’ os seus titulares e esgotando os atletas. Acho que Tom é um bom técnico, mas, ao mesmo tempo, teimoso demais”, lamentou o ex-ala-pivô.

O Knicks anunciou a chegada de Mike Brown para substituir Thibodeau. A escolha, a princípio, agradou Barkley. “Acho que a contratação de Mike foi interessante, pois eu gosto dele. Quero ver o que vai rolar em Nova Iorque, então. Ele vai ser interessante nesse time”, projetou o membro do Hall da Fama.

Continua após a publicidade

Problema

É verdade que Charles Barkley não é lá tão imparcial assim para avaliar o time do 76ers. Afinal, ele é um ídolo que disputou mais de 600 jogos pela franquia. Sempre vai ter uma relação, mas muita gente acha que isso lhe garante informações sobre os problemas do elenco. Ele não tem – e não sabe o que esperar dos astros constantemente lesionados.

“Olha, eu não faço ideia do que acontece em Philadelphia. Recebo perguntas sobre qual é o problema de Joel Embiid e Paul George o tempo inteiro, mas não sei. Não sei o que ocorre e, mais do que isso, se ou quando vão jogar. Esse é o problema de apostar nessa equipe: são muitos ‘se’, como já disse”, reforçou o veterano.

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA