Pedida absurda impediu novo contrato de Quentin Grimes no 76ers

Quentin Grimes chegou a um acordo para seguir no Philadelphia 76ers, mas não houve novo contrato. O ala-armador aceitou a oferta qualificatória (OQ) em seu vínculo vigente e, com isso, vai voltar a testar o mercado em um ano. Mas, se todos queriam, por que o acerto não saiu? Segundo Shams Charania, da ESPN, o problema foi a alta pedida dos representantes do agente livre restrito.

“Os agentes de Quentin começaram a offseason com o desejo de um contrato de US$30 milhões por ano. Desceram, depois, um pouco isso para a faixa dos US$20-25 milhões. Mas, mesmo nesses números, as negociações nunca chegaram nem perto de ganhar tração. A verdade é que, no fim das contas, não houve qualquer avanço até o prazo para acionar a OQ”, relatou o jornalista.

Grimes chegou ao 76ers em fevereiro, a princípio, como uma medida para aliviar a folha salarial com o seu contrato expirante. Mas, em um time cheio por lesões, o ala-armador virou um destaque inesperado em 28 jogos. Ele teve médias de 21,9 pontos e 5,8 assistências no período. Foram grandes atuações, mas o melhor momento (disparado) da carreira do atleta em um cenário bem específico.

“O empresário do jogador contou que a primeira oferta do time só veio depois de quase três meses de agência livre. Foi uma proposta de quatro temporadas e US$39 milhões. Ou seja, longe do esperado pelo atleta. Em seguida, ofereceram só US$100 mil a mais do que a OQ para que abdicasse de uma cláusula de veto em trocas. Os cenários foram recusados na hora”, apurou Charania.

Futuro

O Sixers sempre teve convicção de que Grimes não iria embora do time, acima de tudo, por uma leitura de mercado. A equipe trabalhava com a certeza de que o interesse de rivais seria baixo. Então, não houve senso de urgência da franquia para avançar o negócio até o fim da offseason. E nada mudou agora. Charania apurou que a direção de Philadelphia segue confiante na permanência do atleta em longo prazo.

“Com a OQ ativada, o Sixers manteve os direitos sobre Quentin para a próxima agência livre. A equipe confia que ainda tem uma chance sólida, por isso, de renovar o seu contrato em 2026. Além disso, segue com a chance de fechar uma sign-and-trade e não o perder ‘de graça’ no ano que vem. São boas vantagens”, apontou o conceituado repórter.

Para Grimes, o exercício da OQ não é o cenário dos sonhos. Mas, diante de notícias recentes no elenco da franquia, ficou mais aceitável. “Quentin teria mais concorrência por minutos com a chegada do novato VJ Edgecombe. No entanto, ao mesmo tempo, deve ter um papel significativo na rotação por causa da ausência de Jared McCain no início da campanha”, explicou Charania.

Tentativa final

Apesar da falta de acordo, as negociações dos agentes de Quentin Grimes por um novo contrato com o 76ers foram até o limite. A OQ não foi um desastre, mas os representantes lutaram para algo diferente sair do papel. De acordo com Charania, os representantes do jogador contataram a equipe horas antes da definição para uma última rodada de conversas.

“Nas últimas horas, o agente de Quentin revelou que tentou uma negociação final com dois cenários. Aceitaria um contrato de US$17 milhões para a próxima temporada e, com isso, ceder a cláusula de veto. Ou um vínculo de dois anos de US$34 milhões com uma opção de extensão do atleta. Mas a franquia também recusou os dois cenários”, concluiu o jornalista da ESPN.

