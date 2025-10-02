Knicks bate 76ers na abertura da pré-temporada da NBA

A pré-temporada da NBA antes de 2025/26 começou em Abu Dhabi (EAU) com vitória do New York Knicks sobre o Philadelphia 76ers. A partida foi típica dos amistosos marcam a preparação para a temporada regular ao longo dos anos. Alguns testes de rotação e esquemas de jogo das duas equipes e jogadores ainda ganhando ritmo com pouco menos de 20 dias para o começo da nova campanha.

Nenhum dos dois ataques esteve em grande ritmo ao longo do jogo. Porém, uma sequência fulminante do banco de New York no fim do terceiro quarto, criou uma vantagem que Philadelphia não conseguiu buscar.

Escalações

Os destaques começaram com as escolhas dos técnicos. Por um lado, Mike Brown começou o jogo com Josh Hart no banco, mesmo com OG Anunoby fora. Assim, manteve a composição que trabalhou como titular na maior parte dos treinos da franquia até aqui, com Karl-Anthony Towns e Mitchell Robinson no garrafão. O francês Pacome Dadiet foi titular ao lado de Jalen Brunson e Mikal Bridges em New York.

Por outro lado, Nick Nurse escolheu Adem Bona como pivô titular ao invés de Andre Drummond. Aliás, Joel Embiid, Paul George, Jared McCain e Quentin Grimes eram desfalques de peso. Então, o calouro VJ Edgecombe ganhou chance no perímetro ao lado de Tyrese Maxey e Kelly Oubre Jr. O outro titular de Philadelphia foi Dominick Barlow.

Destaques

Do lado de New York, o maior protagonismo foi para os pivôs e para a segunda unidade.

Karl-Anthony Towns jogou em maior movimento em relação a temporada anterior, um desejo do novo técnico Mike Brown que quer vê-lo mais envolvido no ataque. Essa foi uma das grandes reclamações do torcedor em 2024/25, com o demitido Tom Thibodeau. Ele marcou 11 pontos e coletou cinco rebotes, conseguindo muitos cortes para a cesta que geraram lances-livres.

Mitchell Robinson, por outro lado, aproveitou um jogo de menor ritmo ofensivo para fazer o que sabe de melhor: Dominar os rebotes. Foram incríveis 16 em 18 minutos na quadra, sendo cinco deles ofensivos. Essa superioridade do Knicks foi importante para a vitória que se construiu e pode ser um dos grandes pontos fortes da equipe, caso a formação seja adotada na fase regular.

Além disso, a segunda unidade foi muito bem. Miles McBride teve muito ritmo dos dois lados da bola, terminando como cestinha do time com 12 pontos. A equipe variou os minutos, usando vários reservas. Destaque, sobretudo, para Jordan Clarkson, Guerschon Yabusele e Malcolm Brogdon que fizeram suas estreias. Por fim, bons minutos de Ariel Hukporti e Garrison Matthews.

Josh Hart, reserva também, foi a nota negativa, deixando o jogo após ser expulso. Ele sentiu as costas em lance no primeiro tempo, arremessou a bola em direção a torcida e acabou sendo expulso pelos árbitros.

Apesar da derrota, o 76ers também teve seus destaques no jogo de abertura da pré-temporada da NBA contra o Knicks. O principal deles foi o calouro Edgecombe, que aproveitou sua chance como titular. Ainda há coisas para trabalhar em seu jogo com uma noite sem muita eficiência, mas ele demonstrou alguns ótimos momentos na defesa, transição e com a bola nas mãos no ataque.

Adem Bona, destaque da Turquia no EuroBasket também conseguiu ser um perigo em jogadas de transição, aproveitando o talento de Maxey e Edgecombe para atacar a cesta. O uso de Kelly Oubre Jr também foi mais positivo, sendo usado em mais cortes e Tyrese Maxey também deixou seus 14 pontos, começando o jogo quente, mas perdendo algum ritmo ao longo do duelo.

O banco de reservas com veteranos com Eric Gordon e Andre Drummond, não conseguiu muito progresso. Mas jovens como Kennedy Chandler, Hunter Sallis e Johni Broome deram algum ritmo a equipe.

No entanto, não foi o suficiente e o Knicks venceu o 76ers na abertura da pré-temporada da NBA.

(0-1) Philadelphia 76ers 84 x 99 New York Knicks (1-0)

76ers

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Maxey 14 4 4 1 1 VJ Edgecombe 14 6 3 0 0 Kennedy Chandler 10 1 2 2 0 Dominick Barlow 6 10 2 1 0 Kelly Oubre Jr. 8 4 3 1 2

Três pontos: 3/35 (8.6%) / Chandler: 1/3

Knicks

Jogador PTS REB AST STL BLK Miles McBride 12 5 2 3 0 Mitchell Robinson 7 16 1 1 1 Karl-Anthony Towns 11 5 1 1 0 Mikal Bridges 10 1 0 2 0 Garrison Matthews 9 1 2 0 0

Três pontos: 8/39 (20.5%) / Matthews: 3/4

