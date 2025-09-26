NBA: Jared McCain vira problema no 76ers

O retorno de Jared McCain à NBA terá que ser adiado pelo Philadelphia 76ers. De acordo com o repórter Tim Bontemps, da ESPN, o armador rompeu o ligamento colateral ulnar do polegar direito. A lesão, aliás, aconteceu em um treino um dia antes do Media Day da franquia, marcada para esta sexta-feira (25).

“É quase inacreditável, para ser sincero. Jared McCain estava treinando antes do Media Day de amanhã. Ele rompeu justo o ligamento no polegar da mão de aremesso. Por enquanto, ainda não está claro quanto tempo ele ficará fora, mas não acredito que seja uma ausência de curto prazo”, disse Bontemps.

O Philadelphia 76ers de fato ainda não confirmou o tempo de recuoperação de McCain. Porém, de acordo com Brian Windhorst, da ESPN, lesões do tipo costumam afastar atletas de quatro a seis semanas. Desse modo, é provável que o armador perca pelo menos a noite de abertura da temporada contra o Boston Celtics.

McCain, então, deve estender o período de ausência na NBA. Isso porque o armador não joga desde dezembro do ano passado, quando sofreu uma lesão no menisco do joelho esquerdo. Antes da contusão, aliás, o jogador era favorito ao prêmio de Calouro do Ano, com médias de 15.3 pontos, 2.6 assistências e 2.4 rebotes.

A lesão de Jared McCain aumenta as dúvidas em relação ao elenco do 76ers na NBA. Mesmo com grande talento, a franquia teme sofrer com o histórico de lesões da dupla Paul George e Joel Embiid. Enquanto isso, a baixa do armador afeta também a rotação de armadores, bem como na força do perímetro.

É provável, com isso, que o novato VJ Edgecombe ganhe mais espaço no início da temporada pelo 76ers. Além de McCain, afinal, o time ainda não renovou com Quentin Grimes na offseason da NBA. Desse modo, está com o corpo de armadores afetado para o começo de 2025/26.

“A força desse time é a profundidade no perímetro”, explicou Windhorst. “Por causa da incerteza em relação a Joel Embiid e Paul George, a equipe vai precisar dessa profundidade. Agora, isso sofre um golpe. Pode até significar mais minutos para o novato VJ Edgecombe no início, mas não se espera que calouros entrem e causem impacto imediato”.

A estreia do Philadelphia 76ers na próxima temporada da NBA, por fim, está marcada para 22 de outubro, contra o Boston Celtics, no TD Garden, às 20h30 (horário de Brasília).

