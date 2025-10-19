Shaedon Sharpe estende contrato com Blazers

De acordo com Shams Charania, da ESPN, o ala-armador Shaedon Sharpe estendeu o seu contrato com o Portland Trail Blazers. Segundo o jornalista, o acordo é válido por quatro temporadas. Nesse período, o atleta de 22 anos vai receber US$90 milhões em salários. O prazo para extensões prévias na NBA expira nesta segunda-feira (20).

Mas o novo vínculo de Sharpe vai começar a vigorar apenas em 2026. Na próxima temporada, aliás, o jovem terá direito a US$8,4 milhões em salários. Esse valor é se refere ao último ano do seu contrato de calouro. Portanto, o canadense vai triplicar os ganhos anuais com o acordo.

Dessa forma, a extensão prévia de contrato não só impedirá que Shaedon Sharpe teste o mercado como agente livre no ano que vem, mas assegura a sua permanência no Blazers até 2030. A renovação do vínculo com o ala-armador era uma das prioridades da franquia nesta offseason.

Sétima escolha do Draft de 2022, Sharpe já fez 184 jogos na NBA, sendo titular em 92 deles. Ou seja, fez parte do quinteto inicial em 50% das partidas. Suas médias, até o momento, são de 14,3 pontos, 3,9 rebotes e 2,1 assistências.

Em 2024/25, Sharpe foi um dos destaques do Blazers. Titular em 52 dos 72 jogos que disputou, o ala-armador foi o segundo cestinha da equipe, atrás apenas de Anfernee Simons. O canadense, então, alcançou 18,5 pontos, 4,5 rebotes e 2,8 assistências por partida. Nos dez jogos finais da campanha, o camisa 17 teve médias de 25,3 pontos, 6,6 rebotes e 3,5 assistências.

Com a saída de Simons para o Boston Celtics, Shaedon Sharpe deverá ser a principal peça ofensiva do Blazers em 2025/26. A princípio, o time de Portland conta com o jovem canadense e Deni Avdija para carregarem o ataque. Por isso, a expectativa é que Sharpe “exploda” de vez na próxima campanha.

Sharpe é uma das esperanças do Blazers para voltar aos dias de glórias. Vale lembrar que o time não foi aos playoffs nos últimos quatro anos. Apesar disso, a equipe tem um dos melhores núcleos jovens da NBA. Além do canadense e de Avdija, Portland aposta na evolução de Scoot Henderson, Donovan Clingan, Toumani Camara e do novato Hansen Yang.

Mas nesta offseason, o Blazers acertou a chegada de dois veteranos. Damian Lillard retornou após duas temporadas no Milwaukee Bucks. No entanto, o armador de 35 anos vai perder a próxima campanha. O motivo é uma grave lesão no tendão de Aquiles, que ele sofreu nos últimos playoffs.

Além disso, o Blazers adquiriu Jrue Holiday na troca que envolveu Simons. O jogador de 35 anos, aliás, será o armador titular pelo menos no começo da campanha. Afinal, Henderson vai desfalcar a equipe pelo menos no primeiro mês de jogos.

