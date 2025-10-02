“Moldei meu jogo com base em Nikola Jokic”, revela Hansen Yang

Novato do Portland Trail Blazers, o pivô chinês Hansen Yang é um fã declarado do astro Nikola Jokic, do Denver Nuggets. Em carta publicada no portal The Players Tribune, o jogador de 20 anos se apresentou ao público. Dentre outras coisas, ele revelou que moldou o seu jogo com base no que o três vezes MVP da NBA faz em quadra.
“Quando eu jogava no time juvenil do Qingdao, o técnico me perguntou quais pivôs eu gostava de observar. Respondi da mesma forma que sempre fazia quando alguém me perguntava isso. Yao Ming e Shaquille O’Neal. Mas esse cara me disse: ‘Preste atenção em Nikola Jokic de agora em diante’”.
“A partir daí, estudei Jokic. Aprendi tudo o que pude observando como ele joga como pivô, mas enxerga o jogo como um armador. Moldei meu jogo com base nele, o máximo possível. Há algumas semanas, o meu agente me surpreendeu com uma camisa autografada do Jokic. Foi um sonho, uma das melhores coisas que já ganhei”, disse o pivô chinês.
Além das características em quadra, Hansen Yang mostrou que tem uma personalidade parecida com a de Nikola Jokic. Ou seja, é uma pessoa simples e reservada. O calouro do Blazers, então, disse que achou chato o primeiro jogo de basquete que assistiu pela TV. A partida era simplesmente o jogo 7 das finais da NBA de 2016, entre Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors. Mas ao longo do tempo, Yang se apaixonou pelo esporte.
“O primeiro jogo que vi foi Cavaliers x Warriors, jogo 7 das finais de 2016. Hoje, percebo que foi um jogo enorme. Mas na época, com dez anos, achei super chato. Eu estava com todos os meus companheiros de time, e eles gritavam e pulavam a cada jogada importante. Mas eu simplesmente não estava tão interessado em assistir ao jogo quanto eles. Era quase como se eu não pertencesse àquele lugar”.
“Na quadra, todos pareciam mais rápidos do que eu. Aí, quando nossos jogos terminavam, meus amigos sempre queriam conversar sobre basquete, assistir aos jogos e se concentrar no esporte. E eu não era nada disso. Não era como se fosse para mim, sabe? Hoje em dia, é claro que amo basquete, mas não era assim no começo”, contou Yang.
Jokic chinês
Hansen Yang foi a grande surpresa do Draft deste ano. Afinal, a promessa chinesa era projetada como uma escolha de segunda rodada. No entanto, o Blazers apostou alto no jogador de 2,16m de altura e o selecionou na 16ª posição, o que gerou críticas da imprensa nos EUA. A franquia acredita tanto nele que abriu mão de um dos seus pivôs. Cinco dias depois do recrutamento, a equipe rescindiu o contrato com Deandre Ayton.
Antes do Draft, Hansen Yang foi descrito por alguns scouts como o Nikola Jokic chinês. Apesar da pouca idade, o calouro já se destacou no basquete profissional. Desse modo alcançou bons números na Liga Chinesa: 16,6 pontos, 10,5 rebotes, três assistências e 2,6 tocos.
Em quadra, o jovem pivô mostrou talento para pontuar e passar a bola para os companheiros. Além disso, chamou a atenção pelas leituras inteligente. Portanto, Yang tem um estilo de jogo que lembra o de Jokic. O chinês já revelou que, ao final do primeiro duelo contra Jokic na NBA, vai pedir um autógrafo e uma foto ao ídolo.
O calouro, aliás, deixou uma boa impressão na Summer League deste ano. Em quatro jogos, ele teve médias de 10,8 pontos, cinco rebotes, 3,8 assistências e 2,3 tocos, em cerca de 24 minutos. Quem assistiu aos jogos do Blazers viu a capacidade de passe extra e o estilo calmo e altruísta de Yang em quadra.
A princípio, o novato é um projeto de médio e longo prazo da equipe de Portland. Hoje, o time conta com Donovan Clingan, Robert Williams e Duop Reath na posição 5. Dessa forma, Yang deverá atuar pouco em sua temporada de estreia na NBA.
Inspiração para atletas chineses
Por fim, o novato falou sobre a sua expectativa no Blazers. Ele, inclusive, elogiou a cidade de Portland. Além disso, Yang afirmou que deseja inspirar jovens atletas na China. Assim como Yao Ming fez com ele.
“Em Portland, estou animado para aprender como posso ser o melhor jogador possível para meu time e meus companheiros, dentro e fora de quadra. Estou trabalhando duro todos os dias. E tentando contribuir com o que posso para as pessoas ao meu redor, e me esforçando ao máximo para poder entrar em quadra e deixar todos em Portland e na China orgulhosos. Sou muito grato e sortudo por poder fazer de Portland meu novo lar. É um lugar tão lindo. Adoro o silêncio e a calma, e o ar é tão fresco”!
“Quero trilhar meu próprio caminho na NBA. E ter sucesso. Mas, ao mesmo tempo, isso é só o começo. É apenas uma pequena parte do que espero que venha a seguir. Meu objetivo é inspirar atletas na China, assim como Yao fez por mim, e mostrar a eles que é possível também serem escolhidos na primeira rodada do Draft da NBA no futuro e trilharem seu próprio caminho”, finalizou Yang.
