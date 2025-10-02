“Moldei meu jogo com base em Nikola Jokic”, revela Hansen Yang

Novato do Portland Trail Blazers, o pivô chinês Hansen Yang é um fã declarado do astro Nikola Jokic, do Denver Nuggets. Em carta publicada no portal The Players Tribune, o jogador de 20 anos se apresentou ao público. Dentre outras coisas, ele revelou que moldou o seu jogo com base no que o três vezes MVP da NBA faz em quadra.

Continua após a publicidade

“Quando eu jogava no time juvenil do Qingdao, o técnico me perguntou quais pivôs eu gostava de observar. Respondi da mesma forma que sempre fazia quando alguém me perguntava isso. Yao Ming e Shaquille O’Neal. Mas esse cara me disse: ‘Preste atenção em Nikola Jokic de agora em diante’”.

“A partir daí, estudei Jokic. Aprendi tudo o que pude observando como ele joga como pivô, mas enxerga o jogo como um armador. Moldei meu jogo com base nele, o máximo possível. Há algumas semanas, o meu agente me surpreendeu com uma camisa autografada do Jokic. Foi um sonho, uma das melhores coisas que já ganhei”, disse o pivô chinês.

Continua após a publicidade

Além das características em quadra, Hansen Yang mostrou que tem uma personalidade parecida com a de Nikola Jokic. Ou seja, é uma pessoa simples e reservada. O calouro do Blazers, então, disse que achou chato o primeiro jogo de basquete que assistiu pela TV. A partida era simplesmente o jogo 7 das finais da NBA de 2016, entre Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors. Mas ao longo do tempo, Yang se apaixonou pelo esporte.

Leia mais!

“O primeiro jogo que vi foi Cavaliers x Warriors, jogo 7 das finais de 2016. Hoje, percebo que foi um jogo enorme. Mas na época, com dez anos, achei super chato. Eu estava com todos os meus companheiros de time, e eles gritavam e pulavam a cada jogada importante. Mas eu simplesmente não estava tão interessado em assistir ao jogo quanto eles. Era quase como se eu não pertencesse àquele lugar”.

Continua após a publicidade

“Na quadra, todos pareciam mais rápidos do que eu. Aí, quando nossos jogos terminavam, meus amigos sempre queriam conversar sobre basquete, assistir aos jogos e se concentrar no esporte. E eu não era nada disso. Não era como se fosse para mim, sabe? Hoje em dia, é claro que amo basquete, mas não era assim no começo”, contou Yang.

Jokic chinês

Hansen Yang foi a grande surpresa do Draft deste ano. Afinal, a promessa chinesa era projetada como uma escolha de segunda rodada. No entanto, o Blazers apostou alto no jogador de 2,16m de altura e o selecionou na 16ª posição, o que gerou críticas da imprensa nos EUA. A franquia acredita tanto nele que abriu mão de um dos seus pivôs. Cinco dias depois do recrutamento, a equipe rescindiu o contrato com Deandre Ayton.

Continua após a publicidade

Antes do Draft, Hansen Yang foi descrito por alguns scouts como o Nikola Jokic chinês. Apesar da pouca idade, o calouro já se destacou no basquete profissional. Desse modo alcançou bons números na Liga Chinesa: 16,6 pontos, 10,5 rebotes, três assistências e 2,6 tocos.

Em quadra, o jovem pivô mostrou talento para pontuar e passar a bola para os companheiros. Além disso, chamou a atenção pelas leituras inteligente. Portanto, Yang tem um estilo de jogo que lembra o de Jokic. O chinês já revelou que, ao final do primeiro duelo contra Jokic na NBA, vai pedir um autógrafo e uma foto ao ídolo.

Continua após a publicidade

O calouro, aliás, deixou uma boa impressão na Summer League deste ano. Em quatro jogos, ele teve médias de 10,8 pontos, cinco rebotes, 3,8 assistências e 2,3 tocos, em cerca de 24 minutos. Quem assistiu aos jogos do Blazers viu a capacidade de passe extra e o estilo calmo e altruísta de Yang em quadra.

A princípio, o novato é um projeto de médio e longo prazo da equipe de Portland. Hoje, o time conta com Donovan Clingan, Robert Williams e Duop Reath na posição 5. Dessa forma, Yang deverá atuar pouco em sua temporada de estreia na NBA.

Continua após a publicidade

Inspiração para atletas chineses

Por fim, o novato falou sobre a sua expectativa no Blazers. Ele, inclusive, elogiou a cidade de Portland. Além disso, Yang afirmou que deseja inspirar jovens atletas na China. Assim como Yao Ming fez com ele.

“Em Portland, estou animado para aprender como posso ser o melhor jogador possível para meu time e meus companheiros, dentro e fora de quadra. Estou trabalhando duro todos os dias. E tentando contribuir com o que posso para as pessoas ao meu redor, e me esforçando ao máximo para poder entrar em quadra e deixar todos em Portland e na China orgulhosos. Sou muito grato e sortudo por poder fazer de Portland meu novo lar. É um lugar tão lindo. Adoro o silêncio e a calma, e o ar é tão fresco”!

Continua após a publicidade

“Quero trilhar meu próprio caminho na NBA. E ter sucesso. Mas, ao mesmo tempo, isso é só o começo. É apenas uma pequena parte do que espero que venha a seguir. Meu objetivo é inspirar atletas na China, assim como Yao fez por mim, e mostrar a eles que é possível também serem escolhidos na primeira rodada do Draft da NBA no futuro e trilharem seu próprio caminho”, finalizou Yang.

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA