Boletim de rumores e trocas da NBA (16/10/2025)

Bem-vindo à edição de 16 de outubro do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Porzingis não deverá acertar extensão prévia com o Hawks

A temporada que está para começar vai ser bem importante para Kristaps Porzingis. O pivô não só estreia pelo Atlanta Hawks, mas também entra no último ano do seu contrato. Além disso, ele terminou a última campanha com uma doença que afetou o seu desempenho. Por isso, embora possa fechar uma extensão prévia de vínculo, ele sinaliza que não tem interesse no acordo agora.

“Eu sei que isso é uma opção, mas, para ser sincero, gostaria de ver como a campanha avança. Antes de qualquer coisa, quero mostrar que estou saudável e jogando em alto nível outra vez. E as negociações, como resultado, vão ocorrer de forma natural. Então, vamos ver”, disse o veterano. Porzingis registrou média de 19,5 pontos na temporada passada, enquanto acertou mais de 41% dos arremessos de longa distância.

Aposentadoria de Brogdon faz “ajuste” no elenco do Knicks

O anúncio da aposentadoria do armador Malcolm Brogdon pegou o New York Knicks de surpresa. Afinal, o time iria mantê-lo no elenco para a próxima temporada. Mas, de certa forma, a decisão do veterano de se retirar do basquete ajudou a franquia em um drama. Segundo Fred Katz, do site The Athletic, a vaga aberta no elenco vai ser crucial para fechar o elenco.

A intenção do Knicks, a princípio, era manter Brogdon e Landry Shamet no elenco após a pré-temporada. No entanto, o time só tinha um espaço aberto no elenco. Isso faz com que a franquia não tenha que buscar negociações antes do início da campanha. Isso sem contar que o ala Garrison Mathews – outro não garantido – também pode ficar.

Nets dispensa aposta de primeira rodada do draft de 2023

Os ajustes no elenco do Brooklyn Nets tiveram sequência com uma decisão dura, mas esperada. A franquia anunciou a rescisão de contrato com o ala Dariq Whitehead, que havia sido selecionado na 22a posição do draft de 2023. Com isso, decidiu assumir o salário garantido de US$3,3 milhões que o jovem teria na próxima temporada.

O jogador de 21 anos teve o início de sua carreira na NBA limitada por causa de lesões. Ele só disputou 22 jogos nas últimas duas temporadas e, por isso, o Nets preferiu abrir uma vaga no elenco. Whitehead registra média de 5,3 pontos na liga em pouco mais de 12 minutos de ação por partida.

Christian Braun pode receber grande contrato no Nuggets

O Denver Nuggets achou um titular absoluto no terço fim da primeira rodada do draft de 2022 em Christian Braun. Mas, agora, chegou o momento de pagá-lo conforme a sua crescente importância na equipe. E, a princípio, a expectativa é que o negócio não seja tão fácil assim de avançar. De acordo com Marc Stein, da plataforma Substack, o time vai precisar fazer um investimento alto.

“Christian está entre os casos de jogadores negociando extensões dos seus contratos de calouros. Denver, certamente, trabalha para acertar algo antes do início da temporada. Esse é o prazo da liga para que esse tipo de acordo seja fechado. No entanto, não é um negócio barato. Especula-se que US$25 milhões seja a previsão mais baixa para o alongamento do vínculo com o jovem”, apurou o jornalista.

Braun, de 24 anos, só foi desfalque em nove partidas durante as suas três temporadas inaugurais na NBA. Ele anotou 15,4 pontos, 5,2 rebotes e 2,6 assistências na campanha passada, com 58% de acerto nos arremessos de quadra.

Em transição

– Emoni Bates, para começar, teve uma passagem curta pelo elenco do Philadelphia 76ers. Depois de uma semana, a franquia rescindiu o contrato de exibição com o ala-armador e não vai mantê-lo para a temporada.

– Enquanto isso, Peyton Watson não deve receber uma extensão prévia de contrato no Nuggets. Ele é um caso bem diferente de Braun, então a equipe espera que ele prove durante a próxima campanha que merece um investimento em longo prazo.

– O veterano Torrey Craig, por sua vez, vai seguir nos EUA à espera de ofertas da NBA. O agente livre de 34 anos recebeu sondagens de clubes europeus desde o começo da offseason, mas dispensou o interesse para priorizar ficar na liga.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 16/10, você lembra de Joffrey Lauvergne? Pois o ex-pivô do Oklahoma City Thunder assinou contrato com o Kuwait BC até o fim da temporada.

