Knicks recusa incluir astro em troca por Giannis Antetokounmpo

Astro grego do Bucks é alvo de vários rumores nesta offseason

Knicks troca Giannis Antetokounmpo Fonte: Reprodução / X

De acordo com Sam Amick, do portal The Athletic, o New York Knicks recusou a inclusão de um dos astros do time na troca por Giannis Antetokounmpo. Segundo o repórter, o armador Jalen Brunson é intocável. Portanto, o nome dele esteve fora das conversas com o Milwaukee Bucks. Além disso, Amick citou possíveis moedas de troca do Knicks pelo astro grego.

“Fontes da equipe deixaram claro que o armador do Knicks, Jalen Brunson, era, como esperado, intocável nessas negociações. Em termos de possíveis jogadores envolvidos, o senso comum se volta para Karl-Anthony Towns, OG Anunoby e Mitchell Robinson a partir daí. Mas o Knicks está preocupado com o possível desequilíbrio no elenco que poderia ocorrer após a troca por Giannis”, revelou Amick.

Segundo Shams Charania, da ESPN, Knicks e Bucks tiveram conversas em agosto deste ano sobre uma troca envolvendo Giannis Antetokounmpo. No entanto, o time de Nova Iorque não fez uma oferta atrativa para fechar negócio.

“Vários times foram discutidos internamente, mas um surgiu como o único lugar onde Antetokounmpo queria jogar fora de Milwaukee: o Knicks, segundo várias fontes com conhecimento direto da situação. O Bucks e o Knicks, então, conversaram em agosto, mas nunca chegaram a um acordo”, contou Charania.

Mesmo com o futuro indefinido, Giannis se reapresentou com o elenco do Bucks para a pré-temporada. Vale lembrar que o astro de 30 anos tem contrato pelas próximas três temporadas. Ele vai receber cerca de US$175 milhões até 2028. 

Em 2024/25, Antetokounmpo foi um dos finalistas ao prêmio de MVP. No entanto, ele ficou atrás de Shai Gilgeous-Alexander e Nikola Jokic na votação. Em 67 jogos, o astro grego obteve médias de 30,4 pontos, 11,9 rebotes e 6,5 assistências.

Campeão da NBA com o Bucks em 2021, Giannis quer vencer mais uma vez. Mas pelo terceiro ano seguido, o time caiu na primeira rodada dos playoffs. E, a princípio, Milwaukee não surge como candidato ao título em 2025/26. Portanto, não há garantias da permanência do craque.

“Quero estar em um time que me permita e me dê a chance de ganhar um título. Acho que é um desserviço ao esporte não querer competir em alto nível. O legado é muito importante para mim. Você tem que jogar para vencer”, afirmou Giannis, na reapresentação do Bucks.

Por fim, o Knicks está de olho em uma troca por Giannis Antetokounmpo há alguns anos. Além disso, Charania informou que, desde 2024, o astro tem a equipe na mira, em caso de saída do Bucks. Portanto, o interesse é mútuo.

