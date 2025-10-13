Lakers está aberto a fazer troca por Giannis Antetokounmpo

Na última semana, rumores sobre troca de Giannis Antetokounmpo ganharam força com o New York Knicks sendo o principal candidato, mas o Los Angeles Lakers também seria um pretendente. Ao menos, é o que afirma o jornalista Jovan Buha. De acordo com ele, a franquia da Califórnia estaria aberta para uma mudança “de curto prazo” e o grego poderia ser um alvo pensando em título.

Continua após a publicidade

Vale ressaltar que o Lakers passa a ser candidato a troca de Giannis Antetokounmpo caso o Knicks não avance. Além disso, o possível acordo não seria para essa temporada, já que o teto salarial e opções de Draft seriam problemas para o time de Los Angeles oferecer um bom “pacote” ao Milwaukee Bucks.

“Se Milwaukee não chegar em um acordo com o Knicks porque não quer negociar o astro com rival de conferência, então o Los Angeles Lakers pode entrar em cena e oferecer um pacote competitivo. A franquia terá três escolhas de Draft a partir da próxima offseason. Assim, propor algo com Austin Reaves e três escolhas, além de Dalton Knetch e Rui Hachimura”, iniciou Buha.

Continua após a publicidade

“Acho que há times que poderiam fazer oferta melhor, sobretudo com escolhas de Draft. Mas, tudo vai depender do que o Milwaukee Bucks quer. Então, eu entendo que o Lakers precisa ter cuidado com o teto salarial, mas parece que está um pouco mais aberto a uma mudança de curto prazo”, completou o jornalista.

Leia mais!

Buha esclareceu que a chance de uma troca por Giannis ainda é remota. No entanto, é algo que o Lakers está monitorando nos bastidores. Afinal, o principal time ligado ao astro grego ainda é o New York Knicks, embora nenhum acordo tenha avançado. Aliás, de acordo com Shams Charania, da ESPN, o time de Nova York seria o destino preferido de Antetokounmpo e as franquias chegaram a abrir conversas em agosto.

Continua após a publicidade

“Vários times foram discutidos, mas um surgiu como o único lugar onde Antetokounmpo queria jogar fora de Milwaukee: o Knicks. As equipes conversaram por um período em agosto, mas nunca chegaram a um acordo. O Bucks insistiu com o Knicks que preferiam não fazer troca de Giannis. Por outro lado, rumores indicam que a oferta não foi forte o suficiente para avançar”, escreveu Charania.

Por fim, vale lembrar que a agência livre de 2027 é a mais aguardada dos últimos anos. Isso porque diversos astros estarão em fim de contrato. Incluindo Giannis Antetokounmpo. Então, esperar dois anos poderia ser o melhor cenário para o Lakers conseguir troca pelo craque. Entretanto, a “pressa” do Lakers, apontada por Buha, pode adiantar uma investida.

Continua após a publicidade

“Giannis deixou a porta aberta, mas seu destino preferido seria o Knicks e não o Lakers. Por outro lado, imagino que a mudança de rota de Los Angeles para um pensamento de curto prazo para vencer agora talvez se deva em parte ao sucesso de Luka Doncic no EuroBasket. Enquanto isso, há temor de estrelas não estarem tão disponíveis como a NBA espera em 2027″, finalizou Jovan Buha.

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA