NBA: Knicks vira favorito em troca com Lakers

O New York Knicks pode tentar em breve uma troca com o Los Angeles Lakers na próxima temporada da NBA. O alvo: o astro LeBron James. O craque de 40 anos deve avaliar o início de campanha angelina antes de considerar uma mudança. Desse modo, se optar sair até a trade deadline, o time de Nova York surge como provável destino.

As chances do Knicks conseguir a troca por LeBron James não são muito altas na realidade, mas existem rumores de que o astro poderia deixar o Lakers ao longo da nova campanha. Neste caso, a equipe de Nova York disputa com Dallas Mavericks, Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors. Desta forma, todas franquias que buscam disputar algo em 2025/26.

A força do New York Knicks em um provável negócio com o Los Angeles Lakers se dá pelos ativos da franquia. Rumo à campanha 2025/26, o time conta com um dos elenco mais fortes da NBA. O quinteto titular, por exemplo, tem Jalen Brunson, Mikal Bridges, Josh Hart, OG Anunoby e Karl-Anthony Towns.

O Knicks, assim, teria condições de oferecer ao menos um bom jogador se quiser a troca por LeBron. Neste caso, os mais prováveis são Mikal Bridges e OG Anunoby. Embora titulares, eles não são as principais estrelas e têm salários altos. Desse modo, o negócio poderia até aliviar a folha salarial a longo-prazo para New York.

A troca entre Lakers e Knicks ganhou força após novos rumores em relação ao futuro de LeBron na NBA. O astro sofreu uma lesão que deve tirá-lo do início da nova temporada. Porém, ele deve aproveitar o período ausente para analisar as atuações da franquia angelino. Segundo Dave McMenamin, da ESPN, um começo ruim pode provocar até uma troca.

“LeBron James precisa ficar de olho enquanto estiver fora. Se o Lakers estiver com dificuldades, isso pode levar ao próximo passo. Lembre-se que Rich Paul (agente) já disse que LeBron estará de olho em cada movimento do Lakers. A prioridade é vencer. Então, se o time estiver perdendo, talvez LeBron tenha que ir para outro lugar”, revelou McMenamim.

Desta forma, é natural que as equipes da liga fiquem de olho. Ainda mais àquelas que pretendem brigar pelo título. Para o Knicks, a adição de LeBron em troca poderia representar um reforço significativo, ao juntá-lo a Brunson e Towns.

James, por fim, chega à 23ª temporada de sua carreira na NBA. No ano passado, o astro do Los Angeles Lakers entrou em 70 jogos e teve médias de 24.4 pontos, 8.2 assistências e 7.8 rebotes.

