Mavericks estende contrato de Jason Kidd

De acordo com o jornalista Marc Stein, o Dallas Mavericks fechou uma extensão de contrato com o técnico Jason Kidd, nesta terça-feira (14). Ainda segundo o insider, o novo acordo é de “múltiplos anos”. No entanto, ainda não foram revelado detalhes do novo vínculo do treinador e ídolo da franquia.

A extensão de contrato de Jason Kidd seria uma resposta do Dallas Mavericks ao interesse do New York Knicks no técnico. No início da offseason, a equipe teria procurado o treinador após dispensar Tom Thibodeau. Na ocasião, a diretoria recusou permissão para que o comandante fosse entrevistado.

Inclusive, na ocasião, Brian Windhorst, da ESPN, revelou que o interesse entre New York Knicks e Jason Kidd era mútuo. Ou seja, o Mavericks corria sério risco de perder seu técnico. Como resultado, a direção prometeu uma nova extensão de contrato antes do início de 2025/26. Então, cumpriu com a promessa nesta terça-feira.

“Há um interesse mútuo dos dois lados. Além disso, sei que existe toda essa coisa de pedir permissão. Você não pede permissão para contratar o técnico de outro time. Quando pede, é porque vai contratá-lo. O Mavericks pode tentar fazer com que Jason Kidd não tenha interesse algum no Knicks com o novo contrato. Mas acabou de lhe dar uma extensão no ano passado”, disse o jornalista à época.

Vale lembrar que essa é a segunda extensão de contrato de Jason Kidd com o Mavericks. Isso porque, durante os playoffs de 2024, ele também ganhou um novo acordo com a equipe. Na ocasião, o time estava prestes a enfrentar o Oklahoma City Thunder nas semifinais do Oeste. Na mesma campanha, Dallas chegou às finais da NBA, mas foi derrotado pelo Boston Celtics.

O cenário, aliás, foi parecido. O vínculo prolongado veio após interesse de um rival da NBA. Neste caso, o Los Angeles Lakers que procurou o treinador. Mas, Kidd continuou com o Mavs e o time da Califórnia fechou com JJ Redick, que segue à frente da equipe de LeBron James e Luka Doncic.

Assim, Jason Kidd vai para seu quinto ano como técnico do Mavericks. Isso porque chegou ao time em 2021/22 após passar dois anos como assistente do Lakers. Desde então, acumula 179 vitórias e 149 derrotas em fase regular da NBA. Ou seja, um aproveitamento de 54.6%. Enquanto isso, são 40 triunfos e 22 reveses em playoffs, que lhe rendem 55% de aproveitamento em mata-matas da liga.

Por fim, sob seu comando, o Mavs disputou duas finais de conferência (2022 e 2024), além de uma decisão, em 2024, quando terminou como vice-campeão após derrota por 4 a 1 para o Celtics.

