Jason Kidd cria saia justa em entrevista sobre Kyrie Irving

O técnico do Dallas Mavericks, Jason Kidd, criou uma saia justa na reapresentação da equipe ao falar da situação de Kyrie Irving. Na entrevista coletiva, o treinador disse que o camisa 11 se recupera bem da grave lesão no joelho. No entanto, segundo Kidd, o cronograma para a volta do jogador não está adiantado, como saiu na mídia. Além disso, ele chamou a atenção dos repórteres pela notícia “incorreta”.

“Agora, vocês sabem que não me dou bem com exames médicos. Não sou médico, mas quando vemos Kyrie Irving arremessando, podemos simplesmente nos abster de dizer ‘antes do previsto’?” Isso é uma reportagem ruim. Ele está indo muito bem, como podemos ver, mas não está adiantado. Isso é injusto com ele e com o Dallas Mavericks, pois não é verdade”, afirmou o técnico.

Portanto, Jason Kidd mantém cautela sobre o retorno de Kyrie Irving às quadras. Mas o problema é que a informação sobre o armador veio do próprio Mavs. Afinal, o GM da franquia, Nico Harrison, disse ao vivo, durante um jogo da equipe na Summer League, que o processo de recuperação estava adiantado. Ou seja, a imprensa apenas reproduziu o que o dirigente disse.

Em março deste ano, Kyrie passou por uma cirurgia após romper o ligamento cruzado anterior do seu joelho esquerdo. Desse modo, ele vai perder o início da próxima temporada da NBA. No entanto, ainda não há um prazo estimado para o retorno do armador.

Leia mais!

Pouco antes da lesão, Irving vinha em grande fase no Mavs, após a troca de Luka Doncic para o Los Angeles Lakers. Em dez jogos sem o esloveno, ele obteve médias de 28,1 pontos e 4,1 assistências. Mas sem a dupla, o time de Dallas acabou a temporada fora dos playoffs. Justamente um ano depois de Irving e Doncic terem levado a equipe às finais da NBA.

Mesmo fora das quadras, Kyrie fechou uma extensão de contrato com o Mavericks nesta offseason. Pelo acordo, o veterano vai receber US$119 milhões pelos próximos três anos. O último deles é de opção do armador, nove vezes All-Star. A direção da franquia, com isso, garante a presença do astro enquanto vai tentar lutar pelo título da NBA no período.

Irving chegou ao Mavericks em 2023, após uma troca com o Brooklyn Nets. Em Dallas, o armador já disputou 128 jogos. Suas médias pela equipe texana são de 25,5 pontos, 5,1 assistências e 4,9 rebotes. Além disso, acertou 40,4% das bolas de três.

Com a ausência de Kyrie no começo da próxima campanha, o Mavs assinou com D’Angelo Russell. No entanto, Kidd ainda não definiu quem será o armador titular até o retorno do camisa 11. O novato Cooper Flagg, inclusive, poderá ser testado na função.

