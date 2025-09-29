NBA: Warriors fecha contrato com três jogadores

É oficial: o Golden State Warriors finalmente se mexeu na agência livre neste domingo (28). Após fechar contrato com o veterano Al Horford, o Warriors acertou com outros três jogadores para a temporada 2025/26 da NBA. De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, o time de San Francisco confirmou as voltas de Gary Payton II e De’Anthony Melton. Além disso, deu um vínculo de quatro anos ao ala Will Richard, sendo dois deles com garantia.

Continua após a publicidade

O Warriors levou quase três meses na agência livre da NBA para se movimentar. Isso porque a offseason começou no dia 30 de junho e o time viu todos os rivais acertando com jogadores sem fazer qualquer tipo de movimento. No entanto, tudo mudou em poucas horas.

Tudo leva a crer que os movimentos do Warriors estão ligados ao ala Jonathan Kuminga, agente livre restrito na NBA. Afinal, a equipe queria evitar multas da liga e esperava por uma solução sobre o jogador para definir os novos acordos. Era esperado, aliás, que o time fosse anunciar seus reforços “em bloco”.

Continua após a publicidade

Primeiro, foi Al Horford. O pivô, que passou os últimos anos no Boston Celtics, chega ao time com um vínculo de, pelo menos, dois anos. Em seguida, o Warriors acertou com os outros três jogadores. Will Richard, no entanto, foi escolha da franquia no último Draft da NBA. Até então, não havia garantias que ele ficasse para a fase regular.

Enquanto Horford vai receber US$5.7 milhões em 2025/26, os outros dois jogadores terão contrato mínimo para veteranos: US$2.3 milhões. Já Richard vai ganhar US$1.3 milhão, de acordo com Bobby Marks, da ESPN.

Leia mais

Por outro lado, neste domingo o Warriors deu contrato aos jogadores Gary Payton II e De’Anthony Melton para a nova campanha da NBA. Enquanto Payton já estava no time, Melton começou a temporada passada com Golden State, mas foi em troca para o Brooklyn Nets. Assim que seu acordo com o Nets expirou, ele virou agente livre. Agora, ele está de volta.

Continua após a publicidade

As contratações do Warriors para 2025/26 parecem ter um objetivo claro: melhorar a defesa na NBA. Isso porque o time de San Francisco sofreu muito no setor durante a série de playoffs contra o Minnesota Timberwolves. Em média, Golden State tomou 114.3 pontos nas quatro derrotas para o Timberwolves.

Vale lembrar que na fase regular, a equipe tinha a sétima melhor em eficiência defensiva na liga, o que não se traduziu para os playoffs. Além disso, com Horford, o Warriors tenta evitar o sofrimento que teve no garrafão contra o Houston Rockets na primeira rodada de 2024/25 na NBA. A equipe californiana até venceu o confronto por 4 a 3, mas teve 51 rebotes a menos que o adversário.

Continua após a publicidade

Então, com os reforços de hoje, o Warriors conta com 13 jogadores sob contrato regular, além de Jackson Rowe, que tem um two-way.

É esperado, ainda, que o Warriors feche com mais dois jogadores nos próximos dias. Além de Kuminga, o time deve dar contrato a Seth Curry, irmão do ídolo Stephen Curry. Seth até já passou por lá na agência livre de 2013, mas nunca atuou em fase regular. Ele estava no Charlotte Hornets.

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA