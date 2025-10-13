Lauri Markkanen reage a novos rumores de troca no Jazz

Os rumores de troca em torno de Lauri Markkanen são uma constante nos bastidores do Utah Jazz. E, mais uma vez, o astro virou alvo de especulações pelos lados de Salt Lake City. Mas o fato é que, por enquanto, ele segue firme no time. Então, será que tudo isso é verdade mesmo? O ala-pivô admite que já parou de ligar e tentar entender os boatos.

“Eu sei que os rumores voltaram, mas, para ser sincero, não presto muita mais atenção nisso. Nada mudou para mim, pois, como sempre, posso dizer que amo Utah. Acho que vimos que todos podem ser negociados na NBA, mas estou muito bem aqui. Não tenho nenhum interesse em sair”, cravou o jogador da seleção da Finlândia.

É difícil crer, no entanto, que o volume de incertezas envolvendo Lauri Markkanen no Jazz seja só invenção. Há uma impressão sólida na liga de que o atleta, mais cedo ou mais tarde, vai estar em uma nova equipe. E, aliás, o ala-pivô dá sinais de saber disso. Ele garante que está muito bem em Utah, mas está pronto para surpresas.

“As especulações sempre vão estar por aí, então eu só me preocupo em fazer o melhor uso das minhas habilidades em quadra. Aproveito cada treino, jogo e tempo que posso passar com esse elenco de jogadores que gosto tanto. E, se alguma troca acontecer, a gente se ajusta a nova realidade”, resumiu a referência da equipe.

Introcável

Os rumores de troca podem até não afetar Lauri Markkanen e o Jazz, mas repercutem ao redor da liga. O analista Zach Lowe, por exemplo, disse que duvida que o ala-pivô esteja em Utah em outubro de 2026. É uma aposta que parece razoável, se perguntar aos rivais do Jazz. O GM Danny Ainge, no entanto, refuta essa visão.

“Eu adoro Zach, mas não concordo. Apesar de sempre dizer que ninguém é ‘introcável’, sou um dos maiores fãs de Lauri na liga. Ele é um jogador incrível, muito bom mesmo. Por isso, pode e espero que seja parte da nossa equipe quando o plano começar a dar resultados”, afirmou o veterano executivo.

Ainge, no entanto, faz uma ressalva em sua lógica. Há momentos em que a sua vontade e a sua função podem entrar em choque – e deve priorizar o segundo. “Sempre brinco que, se fizerem uma proposta de troca por mim, o meu trabalho seria convencer o dono da franquia a aceitar. Afinal, é assim que essa liga funciona. É o negócio”, concluiu.

Primeiro jogo

A grande dúvida sobre Lauri Markkanen dentro do Jazz, nesse momento, não tem nada a ver com uma troca. É a situação física, a princípio, que inspira alguma preocupação. Ele ainda não participou de nenhum treino com os colegas de time por causa de uma lesão no punho. É um problema que ele já traz, na verdade, desde o fim do EuroBasket.

“Tudo é mais precaução do que qualquer outra coisa. Ainda não sei a data exata que vou iniciar os treinos coletivos, mas sinto que a minha recuperação avança a cada dia. Estou me sentindo bem melhor, certamente. Então, a minha expectativa é estar pronto para a estreia da temporada”, projetou o líder do Jazz.

