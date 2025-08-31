Astro do Jazz, Lauri Markkanen brilha no EuroBasket

O astro do Utah Jazz, Lauri Markkanen, teve mais uma grande atuação no EuroBasket. Diante de Montenegro, o ala liderou a Finlândia ao triunfo por 85 a 65, durante este sábado (30). Então, com 26 pontos, o jogador garantiu a classificação da seleção finlandesa às oitavas de final do torneio europeu.
Apesar de toda a diferença final de 20 pontos, o jogo começou de forma equilibrada. Com Lauri Markkanen bem marcado por Montenegro, nenhum dos ataques conseguiu tomar frente nos primeiros minutos de jogo. Desse modo, somente no período inicial, a partida teve 11 trocas de liderança.
A partir do segundo quarto, no entanto, o cenário mudou. Em busca da vaga nas oitavas do EuroBasket, a Finlândia teve uma Markkanen inspirado para construir uma vantagem 12 pontos a 1. A partir daí, bastou a seleção da casa controlar o placar para manter a vantagem. No fim da primera metade de jogo, o placar marcava 47 a 37.
Na volta do intervalo, a Finlândia não deu nenhum espaço para Montenegro reagir. Então, com nove pontos de Lauri Markkanen, o terceiro quarto foi tranquilo e terminou em 67 a 52 para os finlandeses. Nos 12 minutos finais, a margem foi apenas controlada pelo time da casa, que garantiu a vitória.
Astro do Utah Jazz, Lauri Markkanen foi mais uma vez o destaque da Finlândia no triunfo no EuroBasket. Mesmo com uma forte defesa de Montenegro, o ala marcou 26 pontos, sendo oito de 16 nos arremessos, além de 13 rebotes. Pelo time adversário, enquanto isso, o cestinha foi Andrija Slavkovic, com 15 pontos.
Com o triunfo, a Finlândia de Markkanen chegou à terceira vitória em três jogos no EuroBasket. Desse modo, a equipe divide a liderança do Grupo B com a Alemanha, enquanto já garantiu vaga para as oitavas. Montenegro, enquanto isso, ainda não venceu e amarga a lanterna na tabela.
A Finlândia volta à quadra na segunda-feira (1º) contra a Lituânia. Montenegro, por sua vez, tenta o primeiro triunfo no mesmo dia, contra a Suécia.
(3-0) Finlândia 85 x 65 Montenegro (0-3)
Finlândia
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Lauri Markkanen
|26
|13
|3
|3
|0
|Mikael Jantunen
|11
|6
|1
|0
|0
|Sasu Salin
|10
|4
|3
|2
|0
Três pontos: 9-35 (25.7%); Olivier Nkamhoua: 2-5
Montenegro
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Andrija Slavikovic
|15
|1
|0
|2
|0
|Igor Drobnjak
|14
|1
|2
|2
|0
|Vladimir Mihailovic
|9
|1
|2
|0
|0
Três pontos: 8-23 (34.8%); Drobnjak: 2-4
EuroBasket 2025 – Outros jogos do dia
* Grupo A
(3-0) Turquia 95 x 54 Portugal (1-2)
Em mais uma grande atuação de Alperen Sengun, a Turquia dominou Portugal e venceu a terceira no EuroBasket. Então, com 20 pontos do pivô, o time turco seguiu na ponta do Grupo A. A equipe portuguesa, enquanto isso, caiu para a quinta posição e está fora da zona de classificação no grupo.
* Grupo C
(1-1) Espanha 88 x 67 Bósnia e Herzegovina (1-1)
A Espanha conseguiu a primeira vitória no EuroBasket 2025. Com 19 pontos de Santi Aldama, o time espanhol conseguiu construir uma boa vantagem e garantiu a vitória sobre a Bósnia e Herzegovina para subir para a terceira posição do grupo. A equipe Bósnia, por sua vez, caiu para a quinta colocação.
* Grupo D
(2-0) Polônia 66 x 64 Israel (1-1)
A Polônia venceu a segunda seguida no Grupo D do EuroBasket. Com mais uma grande atuação de Jordan Loyd, que marcou 27 pontos, o país terminou a rodada na segunda posição. Os israelenses, por sua vez, estão na terceira colocação.
