NBA: Walker Kessler admite frustração com o Jazz

Na última semana, o Utah Jazz supreendeu a NBA ao tomar uma decisão em relação ao futuro de Walker Kessler. De acordo com Tony Jones, do site The Athletic, a franquia optou por não dar uma extensão de contrato ao pivô. A escolha da equipe foi uma surpresa, uma vez que o jogador é um dos nomes mais promissores da posição na liga.

Walker Kessler, desse modo, não ficou satisfeito com o Jazz. Ao jornalista Andy Blarsen, o pivô revelou que ficou frustrado com a franquia, pela qual está há três temporadas na NBA. Ainda assim, ele afirmou que vai seguir apresentando o nível máximo do seu jogo, enquanto estiver no elenco.

“Com toda certeza, eu estou um pouco frustrado. Porém, enquanto eu estiver vestindo a camisa do Utah Jazz, vou jogar um basquete para vencer”, disse Kessler.

Walker Kessler está no último ano do acordo de calouro com o Jazz na NBA. Em 2025/26, o pivô vai receber cerca de US$4.8 milhões. Desse modo, um valor baixo para um jogador de seu calibre na posição.

A postura do Jazz em relação a Kessler se deve ao rumo da franquia na NBA. O time de Utah, afinal, está em processo de reconstrução. Ou seja, tende a buscar jogadores que não vão proporcionar grandes chances de vitória na liga. Como nenhuma oferta de troca foi aceita pelo pivô, a decisão será liberá-lo ao fim do contrato.

Com a notícia de que o Jazz não deve oferecer uma extensão, Kessler será agente livre restrito. Na prática, ele pode receber propostas de qualquer time da NBA. No entanto, a equipe de Salt Lake City tem o direito de igualar a oferta que for feita por ele. Se isso acontecer, ele segue na franquia.

Desde a trade deadline, o Jazz se mostrou disposto em abrir mão de Kessler. Os principais interessados foram New York Knicks e Los Angeles Lakers. Porém, o pedido de Utah pelo jogador era alto: duas escolhas de primeira rodada e um jovem. Desse modo, nenhum time avançou nas negociações.

A chance do Jazz abrir mão de Walker Kessler de graça, assim, acende um sinal de alerta na NBA. Isso porque os times que estavam interessados na troca devem tentar um contrato com o pivô em 2026.

O Lakers, neste caso, surge como um dos mais prováveis a tentar um acordo com Kessler na agência livre da NBA. Como citado, a equipe angelina chegou a consultar o Jazz no mercado de troca. Então, não deve perder a chance de tê-lo ‘de graça’ no ano que vem.

Outro destino para Kessler na NBA pode ser o Golden State Warriors. Assim como o Lakers, o time de San Francisco teve problemas no garrafão. Em 2025/26, aliás, a equipe assinou com Al Horford, mas o veterano está cada vez mais perto do fim da carreira. Portanto, um contrato com o jogador do Jazz pode cair bem no futuro.

Walker Kessler, por fim, tem médias de 9.4 pontos, 9.2 rebotes e 2.8 tocos, em três temporadas na NBA.

