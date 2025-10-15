Kings estende contrato de Keegan Murray

De acordo com Shams Charania, da ESPN, o ala-pivô Keegan Murray estendeu o seu contrato com o Sacramento Kings. Segundo o jornalista, o acordo é válido por cinco temporadas. Nesse período, o atleta de 24 anos vai receber US$140 milhões em salários.

No entanto, o novo vínculo de Murray com o Kings começará a vigorar apenas em 2026. Na próxima temporada, aliás, o jogador vai receber US$11,1 milhões em salários. Esse valor é referente ao último ano do seu contrato de calouro.

Dessa forma, a extensão prévia de contrato não só impedirá que Keegan Murray teste o mercado como agente livre no ano que vem, mas assegura a sua permanência no Kings até 2029/2030. A renovação do vínculo com o ala-pivô era uma das prioridades da franquia nesta offseason.

Quarta escolha do Draft de 2022, Murray já disputou 233 jogos na NBA, 231 deles como titular. Logo em seu ano de estreia, o jovem assegurou vaga na formação inicial do Kings. Em 2022/23, ele ajudou Sacramento a voltar aos playoffs depois de 17 anos. Com médias de 12,2 pontos, 4,6 rebotes, além de um aproveitamento de 41,1% nas bolas de três, Murray foi eleito para o time ideal de calouros.

No entanto, o sucesso do Kings durou pouco. Afinal, o time não se classificou para os playoffs nas últimas duas temporadas. Em 2024/25, Murray alcançou médias de 12,4 pontos e 6,7 rebotes, em 76 partidas. Acima de tudo, o camisa 13 é importante para o espaçamento de quadra da equipe. Porém, ele piorou no aproveitamento do perímetro (34,3%) em comparação com as duas primeiras temporadas.

Na campanha passada, o time de Sacramento perdeu uma de suas referências técnicas. Na última trade deadline, o armador De’Aaron Fox foi negociado com o San Antonio Spurs, em uma troca tripla que também envolveu o Chicago Bulls. Em contrapartida, o Kings recebeu o ala-armador Zach LaVine, o ala Sidy Cissoko e três escolhas de primeira rodada do Draft. Em quadra, a equipe foi a nona colocada do Oeste e caiu no play-in, após uma derrota para o Dallas Mavericks.

Para a próxima campanha, o Kings efetivou o interino Doug Christie como técnico principal. O brasileiro Leandrinho Barbosa segue como um dos assistentes. Mas, com relação ao elenco, o time só fechou o contrato do reforço Russell Westbrook hoje (15), a menos de uma semana do início de 2025/26.

Vale lembrar que Keegan Murray sofreu uma lesão e vai perder o começo da nova temporada da NBA.

Por isso, uma das poucas certezas do Kings para 2025/26 é a permanência de Keegan Murray, mais um jogador da classe de 2022 que recebeu uma extensão de contrato nesta offseason.

