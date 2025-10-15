Dez jogadores que a NBA não quis contratar na agência livre

1/11 Russell Westbrook estava sem time até hoje (15), mas fechou com o Sacramento Kings. Então, com a agência livre de 2025 já em seu fim, ainda há jogadores talentosos disponíveis no mercado da NBA. Confira alguns dos principais nomes clicando nas setas Foto: Reprodução / X

2/11 CAM REDDISH - O ala de 26 anos passou por Atlanta Hawks, New York Knicks, Portland Trail Blazers e Los Angeles Lakers. Teve um bom início na carreira e pretende retornar ao rendimento elogiado. Tem média de 8,5 pontos e 2.7 rebotes por jogo na carreira. Salário 2024/25: US$2,463,946. Foto: Reprodução / X

3/11 BOL BOL - O ala-pivô estava no Phoenix Suns na última temporada, mas segue sem time para 2025/26. Bol Bol, de 25 anos, teve médias de 6.2 pontos e 3.5 rebotes em cerca de 13 minutos por noite na carreira. Ele recebeu US$2 milhões na última campanha da liga. Foto: Reprodução / X

4/11 TRISTAN THOMPSON - O pivô de 34 anos está livre no mercado. Teve a última passagem pelo Cleveland Cavaliers, onde foi campeão na temporada 2015/16. Possui médias de 8,3 pontos e 7.8 rebotes por jogo na carreira. Salário na temporada 2024/25: US$3,303,771. Foto: Reprodução / X

5/11 KJ MARTIN - Selecionado pelo Sacramento Kings no Draft de 2020, foi negociado para o Houston Rockets, onde alternou como titular e banco por três temporadas. O último clube que jogou foi o Utah Jazz. O ala-pivô de 24 anos tem média de 8,6 pontos e 4.0 rebotes por partida. Salário em 2024/25: US$7,975,000. Foto: Reprodução / Instagram

6/11 CODY MARTIN - Cody Martin era frequentemente escalado pelo Charlotte Hornets, equipe em que atuou por seis temporadas. O ala de 30 anos teve um certo destaque em 2021, quando registrou os maiores pontos marcados em partidas. Sofreu lesões que atrapalharam o seu rendimento, mas pretende voltar a atuar (ou até melhor) como nos velhos tempos. Salário em 2024/25: US$7,840,000. Foto: Reprodução / X

7/11 BEN SIMMONS - Provavelmente o melhor atleta da lista (no papel). O armador de 29 anos atuou por seis temporadas no Philadelphia 76ers. Contudo, uma briga levou Simmons para o Brooklyn Nets, onde não conseguiu se firmar. Seu último clube foi o Los Angeles Clippers. Ao longo da carreira, foi selecionado três vezes para o All-Star e duas para os times ideais da NBA. Salário em 2024/25: US$40.1 milhões (somando Nets e Clippers). Foto: Reprodução / X

8/11 JOSH RICHARDSON - O garoto prodígio de Oklahoma está livre no mercado da NBA. Começou a jogar na NBA pelo Miami Heat, disputando quatro temporadas. Chegou a ser destaque em certas ocasiões. Contudo, as lesões atrapalharam um melhor desempenho. Desde então, passou por vários times e retornou ao Miami Heat em 2023. O ala-armador de 32 anos tem média de 11,5 pontos e 2,6 assistências por partida. Salário em 2024/25: US$3,051,153. Foto: Reprodução/X

9/11 TERENCE DAVIS - No dia 20 de novembro de 2019, o destaque do então campeão Toronto Raptors não foi Fred VanVleet, nem Kyle Lowry e muito menos Pascal Siakam: o ala-armador Terence Davis anotou 19 pontos e oito rebotes na vitória por 113 a 97 contra o Orlando Magic. Depois do início promissor, Davis não seguiu na mesma caminhada, mas o jogador de 28 anos quer continuar na NBA. Possui média de oito pontos e 1,3 assistência por jogo. Salário em 2025: US$2,667,947. Foto: Reprodução/X

10/11 JAE CROWDER - Jae Crowder é um dos atletas mais experientes da lista. Com passagens por Dallas Mavericks, Boston Celtics, Miami Heat, Phoenix Suns e Milwaukee Bucks, o ala de 35 anos está livre no mercado. Obteve maior destaque no Heat e Suns, sendo vice-campeão nas temporadas 2019/20 e 2020/21. O jogador possui médias de 9,3 pontos e 4.2 rebotes por partida em sua carreira na NBA. Salário em 2024/25: US$3,196,448. Foto: Reprodução / X