Fim da espera! Russell Westbrook fecha contrato com Kings

De acordo com Shams Charania, da ESPN, o astro Russell Westbrook fechou contrato com o Sacramento Kings. Segundo o jornalista, o vínculo é de uma temporada. Assim, o MVP de 2017 assinou com uma equipe para disputar a sua 18ª campanha na NBA. Equipe e jogador tinham interesse mútuo na parceria, mas só chegaram a um acordo a menos de uma semana do início da temporada.

Westbrook se tornou agente livre após abrir mão do último ano de contrato com o Denver Nuggets. Insatisfeito com o seu papel na equipe do Colorado, o armador de 36 anos decidiu testar o mercado. Mas as ofertas de times da liga não vieram. Nas últimas semanas, ele recusou uma proposta milionária da China. Afinal, o veterano entendia que o seu lugar era na NBA.

Segundo Charania, Russell Westbrook e Kings mantiveram contatos durante toda a offseason em busca de um contrato. Agora, a espera do armador foi recompensada. Pelo acordo, ele vai receber US$3,6 milhões em salários, que é o valor mínimo para veteranos. Em Sacramento, Westbrook vai reencontrar o lituano Domantas Sabonis. Vale lembrar que ambos atuaram juntos pelo Oklahoma City Thunder em 2016/17.

“O Kings precisava de um armador reserva. Eles ficaram em 29º lugar em pontos e assistências na temporada passada. E Westbrook ajuda com isso. Além disso, Russell tem laços com a franquia. Domantas Sabonis é próximo a ele, pois jogaram juntos. Ele também tem amizade com Dennis Schroder, DeMar DeRozan e Zach LaVine. Além disso, respeita Scott Perry (GM) e Doug Christie (técnico)”, revelou Charania.

No Kings, Westbrook chega para ser reserva de Dennis Schroder. O alemão fechou seu acordo na agência livre da NBA e deve ter Zach LaVine ao seu lado no quinteto inicial. Hoje, o time de Sacramento tem 15 atletas com contrato garantido. Ou seja, o elenco está completo.

Veterano de 17 temporadas na NBA, Westbrook já defendeu seis times na liga. Por 11 anos, ele jogou no Oklahoma City Thunder, onde se tornou ídolo e maior cestinha da história da franquia. Além do Nuggets, o armador passou por Houston Rockets, Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers e Washington Wizards. Em 1.237 jogos, Westbrook tem médias de 21,2 pontos, oito assistências e sete rebotes.

Declínio na carreira

Ex-companheiro de Russell Westbrook, Pat Beverley culpou o Lakers pela situação do astro na NBA. Durante o episódio mais recente de seu podcast, o ex-armador saiu em defesa do MVP de 2017. Os dois atuaram juntos pelo time de Los Angeles, em 2022/23. Antes rivais, eles se tornaram próximos.

“Foi uma merda o que aconteceu com o Russ, mano. Por Deus, foi uma merda o que aconteceu com o Russ. E ele passou a ser mal visto por causa daquele time do Lakers. Essa é a verdade, mano. Desde que o Russ saiu do Lakers, ele está jogando pelo valor mínimo. Nunca vimos isso. Nunca vimos um jogador que foi MVP da NBA, que impactou o jogo, ser alvo de ofensas e ouvir que não sabe arremessar”.

“Ele foi para os playoffs com o Clippers no ano seguinte. Assumiu um papel menor tanto no Lakers quanto no Clippers. Russ tem sido reserva desde que saiu do Lakers. Mano, ele é um armador titular na NBA. Sem dúvida, ele é um dos três melhores armadores da história. E o melhor companheiro de equipe que eu já tive”, desabafou Beverley.

Russell Westbrook chegou ao Lakers em 2021/22, após uma ótima temporada pelo Washington Wizards, quando teve médias de triplo-duplo. Em seu primeiro ano em Los Angeles, o armador foi titular. Mas o time fez uma campanha ruim devido às lesões de LeBron James e Anthony Davis. Tanto que não chegou aos playoffs.

Na temporada seguinte, o Lakers trouxe outros dois armadores para serem titulares: Beverley e Dennis Schroder. Assim, a ideia do técnico Frank Vogel era a de que Westbrook se tornasse o sexto homem da equipe. Apesar da resistência inicial, o astro aceitou a nova função pelo bem coletivo.

Últimos anos na NBA

Mas o Lakers não engrenou e decidiu abrir mão de Beverley e Russell Westbrook na trade deadline de 2023. O MVP de 2017, então, foi negociado com o Utah Jazz. Porém, o armador entrou em um acordo com o time de Salt Lake City e rescindiu o contrato. Assim, ele se tornou agente livre e assinou com o Clippers.

De início, Westbrook foi titular no novo time, mas no ano seguinte voltou a ser reserva na NBA com a chegada de James Harden ao Clippers. Na offseason de 2024, Russell foi trocado novamente para o Jazz. E como da primeira vez, nem chegou a jogar em Utah. Desse modo, assinou por duas temporadas com o Denver Nuggets.

No Colorado, Westbrook foi reserva na maior parte da campanha. Segundo o ex-jogador Danny Green, do podcast Inside the Green Room, o Nuggets não tinha planos de incluir o veterano na rotação principal. Ou seja, a equipe pretendia mantê-lo “encostado” no banco de reservas. Por isso, em junho deste ano, Russell Westbrook decidiu buscar um contrato com outro time, o que se concretizou somente agora com o Kings.

