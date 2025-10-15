Nuggets estaria “chocado” por Russell Westbrook seguir sem time

Russell Westbrook está sem time na NBA desde que decidiu sair do Denver Nuggets. O veterano exerceu a opção de rescisão do seu contrato em junho e, com isso, se tornou agente livre. Certamente, ele não esperava ver um mercado tão frio em relação ao seu nome. E, na verdade, não só o armador. Segundo Sam Amick, do site The Athletic, a situação surpreende até a equipe do Colorado.

“Eu conversei com algumas pessoas da direção de Denver e não há um consenso sobre Russell ainda. Não existe uma reação sólida e definitiva, por enquanto, sobre o que foi essa experiência. Mas posso dizer que muitas pessoas na franquia estão surpresas que ele ainda seja agente livre. Elas estão em choque, diria”, contou o experiente jornalista, em entrevista à rádio SacTown Sports.

Ver Russell Westbrook ainda sem equipe não era uma aposta geral, mas não chega a ser tão chocante assim. Afinal, o jogador de 36 anos sempre dividiu opiniões na liga. A sua passagem pelo Nuggets teve bons momentos e recebeu elogios internos, mas, no geral, não foi um sucesso. Além disso, houve rumores de que ele viveu instantes de insatisfação na última temporada.

“Não é segredo para ninguém que Russell teve alguns problemas em sua passagem na franquia. Então, nem sempre foi tranquilo. Mas, mesmo assim, vários dirigentes muito importantes em Denver não entendem o que acontece. Dizem que é uma loucura que não esteja em um time, pois, apesar de tudo, ele é bom demais para estar fora da NBA”, completou Amick.

Boa relação

Dentro do elenco do Nuggets, em particular, o time terminou com uma avaliação bem positiva de Russell Westbrook. Os jogadores de Denver só tiveram elogios ao trabalho no dia a dia com o armador. Michael Porter, por exemplo, foi um dos atletas que ouviram muitos comentários negativos sobre o astro. Por isso, conhecê-lo se revelou uma grande surpresa positiva.

“Quando chegou em Denver, Russell entregou bastante energia. Ele entendeu a nossa forma de jogar e torcia por todos. Mas, em uma temporada de 82 partidas, todos vão viver altos e baixos. Não só ele, mas todo mundo teve oscilações e alguns problemas. Russell e eu tivemos uma boa relação. E, mais do que isso, ele até virou um exemplo para mim”, contou o agora jogador do Brooklyn Nets.

Depois de ser companheiro de elenco de Westbrook, Porter não só passou a defender o amigo. Percebeu que, em muitos instantes, ele foi “vítima” de uma enorme injustiça. “Russell vem sendo desrespeitado por muita gente nessa liga. Em particular, em Los Angeles. As pessoas adoravam odiá-lo por lá. Então, eu acho que isso pesou no andamento de sua carreira”, acusou o ala.

Próxima parada

Mas qual vai ser a próxima parada da carreira de Westbrook? Ele já teria recebido uma proposta milionária da China, mas nem a cogitou. A prioridade do veterano é aguardar uma oferta para seguir na NBA. Nesse sentido, já há três meses, a bola da vez seria o Sacramento Kings. De acordo com Shams Charania, da ESPN, a possibilidade segue muito viva para o craque.

“Eu fiquei sabendo que há um forte interesse mútuo entre Russell e Sacramento. O time, certamente, está em busca um armador reserva consistente. Afinal, teve um dos bancos que menos produziu pontos na temporada passada. Ele pode ajudar nessa área e, acima de tudo, conta com boas relações dentro da franquia. É possível que um acordo ocorra antes ou depois do início da campanha”, informou o jornalista.

