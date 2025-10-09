Lenda, Oscar Robertson faz defesa de Russell Westbrook na NBA

O lendário Oscar Robertson é mais um nome crucial da NBA que não se conforma em ver Russell Westbrook sem time. O armador passou a offseason inteira como agente livre, depois de sair do seu vínculo com o Denver Nuggets. Muita gente viu a decisão como um passo em falso. O ex-atleta, por outro lado, vê como a prova definitiva de como o armador é injustiçado dentro da liga.

“Infelizmente, a NBA dá um tratamento muito ruim a Russell. É duro ver as coisas que dizem por aí porque ele sempre foi bem valioso para todos os times que defendeu. Foi importante para cada um deles, mas você precisa de culpados quando tudo dá errado. Não entendo, no entanto, por que culpá-lo. Alguém tão efetivo em quadra, que liderou por anos o Oklahoma City Thunder”, lamentou a lenda viva.

A relação entre Oscar Robertson e Russell Westbrook já vem de muito tempo. São amigos, a princípio, desde que o armador quebrou o recorde de triplos-duplos em uma temporada que pertencia ao ícone. A marca parecia impossível de ser alcançada, pois datava da década de 1960. Desde então, o ex-jogador virou um dos defensores mais firmes do agente livre.

“Eu fui vê-lo em Oklahoma quando quebrou o meu recorde, pois estava feliz por Russell. Sempre gostei dele. E, por isso, avisei que a NBA iria colocá-lo no alvo. Eles vão cobrar que faça a mesma coisa todas as noites. E, se fizer e não conseguir vencer, a culpa vai ser colocada em suas costas. Mais do que isso, não vão culpar ninguém além de você”, contou o membro do Hall da Fama.

Time certo

Oscar Robertson passa longe de ser a única voz que pede Russell Westbrook em uma equipe da liga. Kendrick Perkins, por exemplo, também fez questão de dizer que o armador ainda tem espaço na NBA. O ex-pivô admite os problemas do jogo do astro, mas o que pode entregar em quadra ainda compensa os pontos negativos. Ele até apontou o time em que gostaria de vê-lo jogar em 2026.

“Vocês já pararam para pensar que nós estamos na pré-temporada e Russell não tem um time? É uma pena, mas tudo deu tudo errado no instante em que declinou aquela opção para ficar em Denver. É claro que, apesar disso, acho que ele deveria estar em um elenco. Para mim, esse cara já deveria ser jogador do Milwaukee Bucks agora”, indicou o analista da ESPN.

Perkins e Westbrook jogaram juntos no Thunder, mas já não tem uma relação próxima. A amizade rompida, no entanto, não evita que o ex-pivô lamente a situação. “Gostaria de crer que essa ausência é uma escolha dele porque espera a proposta certa. Mas eu não acho que seja isso. Afinal, foram três meses e só ouvimos sobre o interesse do Sacramento Kings”, concluiu.

Mais apoio

Kevin Durant foi mais um nome de peso a pedir que Westbrook esteja empregado na próxima temporada. E, aliás, pode ser até ao seu lado no Houston Rockets. O astro sabe que uma ala dos fãs da liga gostaria de ver o veterano assumindo uma vaga no elenco texano. E não se opõe a isso. Afinal, não tem dúvidas de que o armador ainda pode ajudar uma equipe da liga.

“Não ouvi nada além de torcedores na internet, então não tenho a mínima ideia sobre a possibilidade. Jogar com ele mais uma vez seria incrível, mas não é uma decisão minha. O que eu posso dizer é que Russell é uma lenda e acho que merece estar na NBA agora. Ele deve deixar a liga em sua hora, aos seus termos”, defendeu o experiente craque.

