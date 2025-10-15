Sem filtro, LeBron James fala sobre jogadores da NBA

LeBron James é um dos grandes jogadores da história da NBA. Em mais de 20 anos de carreira, o craque acumula recordes expressivos, quatro prêmios de MVP e outros quatro títulos. Porém, para atingir todo este sucesso, o astro do Los Angeles Lakers precisou de muito mais que talento. Ele precisou também trabalhar muito mais do que os outros.

Continua após a publicidade

Hoje em dia, no entanto, LeBron James já não vê mais o mesmo esforço nos atletas. No podcast “Everybody’s Crazy”, o futuro Hall da Fama disparou contra os jogadores atuais da NBA. De acordo com ele, os novos nomes do esporte querem apenas fama e dinheiro, mas não se esforçam como realmente deveriam.

“Todo mundo quer o brilho e o glamour. Mas nem todo mundo quer realmente trabalhar, calçar o tênis e se comprometer com o jogo”, criticou LeBron James. “Todo mundo vive dizendo que quer isso ou aquilo, mas vai levar às 3h da manhã? Todo mundo vê as recompensas, mas está bem mais apaixonado pela linha de chegada do que por todo o processo”.

Continua após a publicidade

A crítica vem de um atleta que sempre foi reconhecido pelo esforço. É fato que LeBron se mostrou um talento acima do normal desde antes da NBA. Mas, mesmo quando foi a primeira escolha do Draft de 2003, o craque nunca se contentou e sempre quis mais. Como resultado, está rumo à 23ª temporada na carreira, sendo um feito que nenhum outro conseguiu.

Leia mais!

LeBron James, além disso, tem números que nenhum dos outros grandes jogadores da história da NBA conseguiram. No ano passado, por exemplo, o astro do Los Angeles Lakers entrou em 70 jogos e teve médias de 24.4 pontos, 8.2 assistências e 7.8 rebotes. Para efeito de comparação, Vince Carter, durante sua 22ª temporada na carreira, teve cinco pontos, 2.1 rebotes e 0.8 assistência.

Continua após a publicidade

O astro, portanto, é referência quando o assunto é se esforçar para conseguir grandes conquistas. LeBron, porém, não deve seguir por muito tempo se dedicando ao sucesso no esporte e na NBA. Isso porque, perto de completar 41 anos, ele está próximo de encerrar a carreira.

Para 2025/26, LeBron James tem seu último ano de contrato com o Los Angeles Lakers. Desse modo, será agente livre na próxima agência livre. Ainda assim, não está claro se ele vai optar pela aposentadoria, mesmo que indique que o fim está próximo. No mês passado, por exemplo, disse que não deve esperar o filho Bryce James na NBA.

Continua após a publicidade

“Não vou esperar pelo Bryce. Não sei qual é o cronograma dele. Afinal, ele tem o seu próprio tempo e eu tenho o meu. Então, não sei se eles batem”, disse LeBron James.

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA