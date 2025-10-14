NBA: Wizards se movimenta no mercado de jogadores

O Washington Wizards aproveitou o mercado de jogadores para fazer diversas mudanças no elenco para a próxima temporada da NBA. De acordo com a franquia, foram contratados Kadary Richmond e Alondes Williams. Por outro lado, a equipe precisou dispensar Skal Labissiere e Leaky Black.

Entre as adições do Washington Wizards, Alondes Williams é o único com experiência na NBA. Em três anos, ele acumula passagens por Brooklyn Nets, Miami Heat e Detroit Pistons. O ala-armador, porém, nunca conseguiu muitas chances na liga, com apenas nove jogos disputados pelos três times, com média de 1.1 ponto por partida.

Ainda assim, Williams apresenta experiência considerável na G League. No mesmo período, ele fez 83 jogos na liga de desenvolvimento, sendo 65 como titular. Como resultado, teve médias de 17.9 pontos, 5.6 assistências e 4.8 rebotes. Ou seja, pode ser aproveitado também no Capital City Go-Go, afiliado do Wizards, caso não tenha espaço na NBA.

Kadary Richmond, por sua vez, terá no Wizards sua primeira chance na NBA. Ele passou os últimos cinco anos no basquete universitário, entre Syracuse e St. John’s. No último projeto, o armador teve grande destaque em 2024/25 sob o comando do técnico Rick Pintino, com médias de 12.4 pontos, 6.4 rebotes e 5.3 assistências.

Richmond, desse modo, pode agregar ao Wizards como defensor de perímetro na NBA. Isso porque, teve média de dois roubos de bola por jogo no último ano de NCAA. Porém, ele tem como ponto fraco o arremesso de três, com 17.5% de acerto pela Universidade de St. John’s.

Para contratar os jogadores, o Wizards teve que abrir mão de dois atletas no mercado da NBA. O primeiro foi Skal Labissiere, que sequer jogou com a camisa de Washington. Ainda assim, acumula cinco temporadas na liga, com passagens por Sacramento Kings e Portland Trail Blazers e médias de 7.1 pontos, 4.4 rebotes e uma assistência.

Leaky Black, por sua vez, chegou a Wizards para a preparação rumo à temporada 2025/26 da NBA. Antes, ele havia jogado na liga pelo Charlotte Hornets em 2022/23, quando teve médias de 2.7 pontos e 1.8 rebote em 26 jogos.

Por fim, os movimentos do Wizards no mercado foram feitos para a disputa da pré-temporada. Com a fase regular prevista para o fim de outubro, a equipe deve testar Richmond e Williams. Portanto, eles ainda não estão garantidos no elenco, enquanto podem passar para o time da G League.

