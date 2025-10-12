LeBron James deve monitorar início de temporada do Lakers

Lesionado, astro vai desfalcar o time de Los Angeles nos primeiros jogos da campanha

LeBron James Lakers temporada Fonte: Reprodução / X

Afastado por lesão, o astro Lebron James deverá monitorar o início de temporada do Los Angeles Lakers enquanto estiver de fora. A informação é de Dave McMenanim, da ESPN. De acordo com o repórter, o veterano segue de olho em cada movimento da equipe. Assim, um começo ruim poderá provocar uma ação de LeBron. Ou seja, um eventual pedido de troca não é descartado.

Continua após a publicidade

LeBron James precisa ficar de olho enquanto estiver fora. Se o Lakers estiver com dificuldades, isso pode levar ao próximo passo. Lembre-se que Rich Paul (agente) já disse que LeBron estará de olho em cada movimento do Lakers. A prioridade é vencer. Então, se o time estiver perdendo, talvez LeBron tenha que ir para outro lugar”, revelou McMenamim.

Devido a uma dor no nervo ciático, o maior cestinha da história da NBA estará “de molho” por um período de três a quatro semanas. Desse modo, LeBron James vai perder o ínicio de temporada do Lakers. Portanto, ele vai desfalcar o time diante do Golden State Warriors, no dia 21 de outubro. Assim, o veterano estará de fora pela primeira vez da rodada de abertura. Em 22 temporadas completas na carreira, o astro jamais havia desfalcado sua equipe no primeiro jogo de uma campanha.

Continua após a publicidade

A estimativa é que o Lakers não tenha LeBron James por pelo menos três semanas na NBA. Ou seja, ele deve perder ao menos os quatro primeiros jogos da fase regular de 2025/26. Um retorno otimista seria diante do Memphis Grizzlies, em 31 de outubro. Porém, se a recuperação for mais lenta, há risco do craque perder ainda mais duelos.

Leia mais!

A ausência de LeBron será um teste de fogo para o Lakers. Afinal, a Conferência Oeste está cheia de bons times. Por isso, Luka Doncic e o restante do elenco precisam compensar o desfalque do astro. Austin Reaves e Deandre Ayton serão peças importantes para apoiar o esloveno no ataque.

Continua após a publicidade

No entanto, o técnico JJ Redick ainda não definiu quem será o substituto de LeBron. A princípio, três jogadores – Marcus Smart, Jake LaRavia e Jarred Vanderbilt – disputam a vaga. Já os outros titulares são Doncic, Reaves, Rui Hachimura e Ayton.

Próximo de completar 41 anos, LeBron vem de uma grande temporada na NBA. Afinal, terminou 2024/25 com médias de 24,4 pontos, 8,2 assistências e 7,8 rebotes. Mas a lesão no ciático mostra que James vem sofrendo para manter o alto nível físico. O craque tem contrato (US$52,6 milhões) até o final desta temporada. Até o momento, o astro não revelou se vai se aposentar em 2026.

Continua após a publicidade

De acordo com o portal Bleacher Report, LeBron bem que tentou, mas o Lakers rejeitou uma extensão de contrato na offseason. A recusa da franquia fez com que o veterano ativasse a opção do último ano de contrato. Desse modo, ele será agente livre irrestrito no ano que vem. Ou seja, poderá assinar com qualquer time da NBA a partir de julho de 2026.

Por fim, vale dizer que LeBron James nunca foi trocado, já que fechou contratos com Miami Heat, Cleveland Cavaliers e Lakers sendo agente livre. O astro, aliás, tem o poder de decidir o seu destino. Afinal, ele possui uma cláusula de veto de troca.

Continua após a publicidade

Primeiros adversários do Lakers na temporada

– Golden State Warriors – 21/10 – casa

– Minnesota Timberwolves – 24/10 – casa

– Sacramento Kings – 26/10 – fora

– Portland Trail Blazers – 27/10 – casa

– Minnesota Timberwolves – 29/10 – fora

– Memphis Grizzlies – 31/10 – fora

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA

Últimas Notícias

Últimas Notícias Thumbnail
JJ Redick revela problema do Lakers na última temporada
Últimas Notícias Thumbnail
Kings perde titular para começo de temporada na NBA
Últimas Notícias Thumbnail
Austin Reaves comanda e Lakers bate Warriors
Comentários
© Copyright 2007 - 2024 - jumperbrasil.com.br - Todos os direitos reservados.