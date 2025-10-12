LeBron James deve monitorar início de temporada do Lakers

Afastado por lesão, o astro Lebron James deverá monitorar o início de temporada do Los Angeles Lakers enquanto estiver de fora. A informação é de Dave McMenanim, da ESPN. De acordo com o repórter, o veterano segue de olho em cada movimento da equipe. Assim, um começo ruim poderá provocar uma ação de LeBron. Ou seja, um eventual pedido de troca não é descartado.

“LeBron James precisa ficar de olho enquanto estiver fora. Se o Lakers estiver com dificuldades, isso pode levar ao próximo passo. Lembre-se que Rich Paul (agente) já disse que LeBron estará de olho em cada movimento do Lakers. A prioridade é vencer. Então, se o time estiver perdendo, talvez LeBron tenha que ir para outro lugar”, revelou McMenamim.

Devido a uma dor no nervo ciático, o maior cestinha da história da NBA estará “de molho” por um período de três a quatro semanas. Desse modo, LeBron James vai perder o ínicio de temporada do Lakers. Portanto, ele vai desfalcar o time diante do Golden State Warriors, no dia 21 de outubro. Assim, o veterano estará de fora pela primeira vez da rodada de abertura. Em 22 temporadas completas na carreira, o astro jamais havia desfalcado sua equipe no primeiro jogo de uma campanha.

A estimativa é que o Lakers não tenha LeBron James por pelo menos três semanas na NBA. Ou seja, ele deve perder ao menos os quatro primeiros jogos da fase regular de 2025/26. Um retorno otimista seria diante do Memphis Grizzlies, em 31 de outubro. Porém, se a recuperação for mais lenta, há risco do craque perder ainda mais duelos.

A ausência de LeBron será um teste de fogo para o Lakers. Afinal, a Conferência Oeste está cheia de bons times. Por isso, Luka Doncic e o restante do elenco precisam compensar o desfalque do astro. Austin Reaves e Deandre Ayton serão peças importantes para apoiar o esloveno no ataque.

No entanto, o técnico JJ Redick ainda não definiu quem será o substituto de LeBron. A princípio, três jogadores – Marcus Smart, Jake LaRavia e Jarred Vanderbilt – disputam a vaga. Já os outros titulares são Doncic, Reaves, Rui Hachimura e Ayton.

Próximo de completar 41 anos, LeBron vem de uma grande temporada na NBA. Afinal, terminou 2024/25 com médias de 24,4 pontos, 8,2 assistências e 7,8 rebotes. Mas a lesão no ciático mostra que James vem sofrendo para manter o alto nível físico. O craque tem contrato (US$52,6 milhões) até o final desta temporada. Até o momento, o astro não revelou se vai se aposentar em 2026.

De acordo com o portal Bleacher Report, LeBron bem que tentou, mas o Lakers rejeitou uma extensão de contrato na offseason. A recusa da franquia fez com que o veterano ativasse a opção do último ano de contrato. Desse modo, ele será agente livre irrestrito no ano que vem. Ou seja, poderá assinar com qualquer time da NBA a partir de julho de 2026.

Por fim, vale dizer que LeBron James nunca foi trocado, já que fechou contratos com Miami Heat, Cleveland Cavaliers e Lakers sendo agente livre. O astro, aliás, tem o poder de decidir o seu destino. Afinal, ele possui uma cláusula de veto de troca.

Primeiros adversários do Lakers na temporada

– Golden State Warriors – 21/10 – casa

– Minnesota Timberwolves – 24/10 – casa

– Sacramento Kings – 26/10 – fora

– Portland Trail Blazers – 27/10 – casa

– Minnesota Timberwolves – 29/10 – fora

– Memphis Grizzlies – 31/10 – fora

