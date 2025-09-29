Lakers aproveita mercado e fecha contrato com Nick Smith

O Los Angeles Lakers acertou um contrato com o armador Nick Smith. De acordo com Dave McMenamin, da ESPN, o acordo é two-way. Desse modo, o jogador vai alternar entre o time principal na NBA e também o afiliado na G League, o South Bay Lakers, durante a temporada 2025/26.

Nick Smith chegou à NBA como a 27ª escolha do Draft de 2023 pelo Charlotte Hornets. Na equipe, ele seguiu pelas últimas duas temporadas. Na passada, aliás, teve médias de 9.9 pontos, 2.1 rebotes e 2.1 rebotes em 60 jogos, mas foi dispensado pelo excesso de armadores no elenco.

Antes de ser cortado, Smith estava em um contrato garantido com o Hornets, mas era elegível para um acordo two-way. Desse modo, o Los Angeles Lakers aproveitou a presença dele no mercado para ocupar a última vaga do tipo no elenco. Além do armador, Christian Koloko e Chris Manon também vão alternar entre G League e NBA.

Smith, além disso, vai ocupar a 21ª vaga no elenco de pré-temporada do Lakers na NBA. Para isso, a franquia precisou dispensar o pivô Kylor Kelley.

O contrato do Lakers com Nick Smith deve ser o movimento final do time antes do início da temporada. Um dia antes, a franquia já havia acertado também com outros dois reforços: o ala Anton Watson e o armador Nate Williams. Os acordos, porém, são válidos apenas para a pré-temporada. Desse modo, eles não são nomes com confirmação para a temporada 2025/26.

Os acertos aconteceram após duas dispensas no elenco de testes do Lakers para a nova campanha da NBA. De acordo com Law Murray, do The Athletic, o time angelino rescindiu com Tevian Jones e Eric Dixon. Os dois, aliás, fariam parte da equipe para a pré-temporada. Porém, lesões os tiraram da disputa por uma vaga no plantel.

Os dois novos reforços do Lakers já contam como passagem pela NBA. Anton Watson foi a 54ª escolha do Draft de 2024, vindo de Gonzaga. Ele, assim, assinou com o Boston Celtics, mas foi dispensado sem ter a chance de atuar pelo time. Pouco depois, o ala fechou com New York Knicks, onde disputou nove jogos e teve média de 0.9 ponto.

Nate Williams, enquanto isso, chega ao Lakers após dois anos pelo Houston Rockets na NBA. Na última temporada, o armador teve médias de 3.3 pontos em 20 jogos com a camisa da franquia. O jogador, inclusive, chegou a ter uma promoção de two-way para contrato garantido, mas foi dispensado em julho.

Os dois reforços, portanto, devem disputar a vaga final do elenco do Lakers na NBA. Por enquanto, a franquia tem 14 jogadores sob contrato garantido. Assim, resta mais um espaço no plantel.

