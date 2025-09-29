NBA: Lakers acerta contrato com dois jogadores

O Los Angeles Lakers acertou contrato com dois jogadores no fim da agência livre da NBA. De acordo com a franquia, os reforços foram o ala Anton Watson e o armador Nate Williams. Os acordos, porém, são válidos apenas para a pré-temporada. Desse modo, ele não são nomes confirmados para a temporada 2025/26.

Os acertos aconteceram após duas dispensas no elenco de testes do Los Angeles Lakers na NBA. De acordo com Law Murray, do The Athletic, o time angelino rescindiu com Tevian Jones e Eric Dixon. Os dois, aliás, fariam parte da equipe para a pré-temporada. Porém, lesões os tiraram da disputa por uma vaga no plantel.

Os dois novos reforços do Lakers já contam como passagem pela NBA. Anton Watson foi a 54ª escolha do Draft de 2024, vindo de Gonzaga. Ele, assim, assinou com o Boston Celtics, mas foi dispensado sem ter a chance de atuar pelo time. Pouco depois, o ala fechou com New York Knicks, onde disputou nove jogos e teve média de 0.9 ponto.

A falta de destaque, desse modo, fez o New York Knicks não estender contrato com o ala na NBA. Com isso, Watson se tornou agente livre em 2025, mas não conseguiu nenhum acordo garantido, até o momento.

Nate Williams, enquanto isso, chega ao Lakers após dois anos pelo Houston Rockets na NBA. Na última temporada, o armador teve médias de 3.3 pontos em 20 jogos com a camisa da franquia. O jogador, inclusive, chegou a ter uma promoção de two-way para contrato garantido, mas foi dispensado em julho.

Após assinar contrato com os dois jogadores, o Lakers fechou o elenco para a pré-temporada da NBA. A equipe conta com 21 atletas no elenco de preparação para 2025/26, sendo 14 garantidos e dois two-way. Ou seja, restam uma vaga para o time principal e outra para um acordo de duas vias.

De acordo com rumores, o Lakers quer contratar um jogador experiente para a última vaga regular. A expectativa era de que o time fosse atrás de um pivô, mas só pode dar a ele um contrato de mínimo para veteranos ou um bi-annual, no valor de US$3.9 milhões.

Portanto, pode ser que um dos contratados para o período de testes consiga a vaga final do Lakers na NBA. A expectativa, aliás, era de que Eric Dixon fosse o contrato. Porém, o jogador sofreu uma lesão em junho e a franquia angelina optou por dispensá-lo, para que pudesse testar outros nomes.

