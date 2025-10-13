NBA: Anfernee Simons assume nova função no Celtics

Principal reforço do Boston Celtics para a temporada 2025/26 da NBA, Anfernee Simons brilhou na função de sexto homem da equipe. Nesse domingo (12), o armador foi o destaque na vitória sobre o Cleveland Cavaliers por 138 a 107. Em 25 minutos, Simons foi o cestinha do duelo, com 21 pontos. Além disso, ele acertou seis bolas de três.

Continua após a publicidade

Na coletiva pós-jogo, Anfernee Simons falou sobre o novo papel na carreira. Nos últimos três anos, o jogador foi titular e destaque no Portland Trail Blazers. Mas agora, no Celtics, o armador virou reserva. Com isso, Simons lembrou de suas três primeiras campanhas em Portland, quando sempre vinha do banco.

“No começo, eu estava meio que pensando demais. Mas quando entrei na quadra, me senti um pouco mais confortável. Obviamente, quando você é titular há tanto tempo, você muda a rotina que construiu ao longo dos anos. Mas acho que aqueles primeiros anos na NBA saindo do banco realmente me ajudaram a tentar entender o ritmo, a preparação. Hoje foi bom”.

Continua após a publicidade

“Obviamente, é um time diferente, mas no início da minha carreira, quando saía do banco, eu apenas tentava entender o fluxo do jogo. Algo que eu sentia que precisávamos hoje quando entrei em quadra. No começo foi difícil. Obviamente, entrar em quadra e tentar encontrar um ritmo ofensivo. Então era só sentir como o jogo estava sendo jogado”, afirmou o camisa 4 de Boston.

Leia mais!

Diante do Cavs, o técnico Joe Mazzulla escalou Derrick White e Payton Pritchard como a dupla titular na armação, algo que vai se repetir na fase regular. Ou seja, Anfernee Simons será o principal reserva do Celtics na próxima temporada da NBA. O novo reforço de Boston também falou sobre a relação com o treinador.

Continua após a publicidade

“Estamos construindo uma relação fora de quadra. Acho que começou assim que fui trocado. É uma ótima relação. Sei muito sobre a família dele, ele sabe muito sobre a minha. Isso ajuda em quadra quando ele tenta me cobrar e me incentivar a ser a melhor versão de mim mesmo”, concluiu Simons.

O técnico do Celtics, por sua vez, falou o que espera de Anfernee Simons na próxima campanha na NBA. Acima de tudo, Mazzulla espera ver o armador mais engajado na defesa. No ataque, o jogador já mostrou do que é capaz.

Continua após a publicidade

“Anfernee precisa ser um jogador completo. Ele precisa entender a fisicalidade necessária em cada posse de bola, em ambos os lados da quadra. É a única coisa com a qual me importo. Tem que ser físico. Ele precisa marcar presença, ser capaz de defender. Assim, todo o resto se resolverá sozinho”, afirmou Mazzulla.

Em sete campanhas pelo Blazers, Simons se tornou um pontuador confiável, mas um péssimo defensor. Assim, ele foi o cestinha de Portland nas últimas duas temporadas. Ou seja, Simons ganhou protagonismo após a saída do astro Damian Lillard. Em 389 partidas pelo Blazers, o armador conseguiu médias de 15 pontos e 3,3 assistências, além de 38% nas bolas de três. O novo camisa 4 do Celtics tem um contrato expirante de US$27,7 milhões.

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA