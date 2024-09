Suns e Knicks fazem troca de jogadores na G-League

Os times do Phoenix Suns e do New York Knicks na G-League realizaram uma troca de jogadores. O Valley Suns, desse modo, conseguiu os direitos do ala Mamadi Diakite. Em contrapartida, o Westchester Knicks recebeu os direitos do armador Theo Maledon e do pivô Trevion Williams.

Reforço do Valley Suns, Diakite assinou também um contrato de exibição com o Suns. Desse modo, ele terá a chance de disputar uma vaga na franquia da NBA, que conta com uma posição aberta. O acordo, aliás, é válido apenas para o período de treinamento e permite que o jogador assine um contrato de duas vias para o início da temporada.

Em sua carreira na NBA, o ala acumula passagens por Milwaukee Bucks, Oklahoma City Thunder, Cleveland Cavaliers, San Antonio Spurs e New York Knicks. Em 55 jogos, 3.1 pontos, 2.3 rebotes e 0.4 assistências, além de um baixo aproveitamento de 22.9% nos arremesssos do perímetro.

Publicidade

Embora tenha números modestos na NBA, Diakite apresentou uma boa temporada na G-League em 23/24. Em 18 jogos por Knicks e Austin Spurs, ele acumulou 14.4 pontos, 8.7 rebotes e 1.4 toco. Além disso, mostrou que progrediu os arremessos de três pontos, com 31.7% de aproveitamento do perímetro em 3.5 tentativas por partida.

Na troca com o Suns, por sua vez, o Knicks recebeu o nome com mais experiência na NBA. O francês Maledon, afinal, conta com 177 partidas de experiência na liga, com médias de 7.8 pontos, 2.9 assistências e 2.8 rebotes. O armador teve sua última oportunidade por Phoenix na temporada passada, em um contrato de duas vias. Na ocasião, entrou em somente três partidas.

Publicidade

Leia mais!

Maledon, aliás, surgiu com bons números em sua temporada de estreia na NBA. Pelo Oklahoma City Thunder, ele foi titular em 49 de 65 partidas e alcançou 10.1 pontos, 3.5 assistências e 3.2 rebotes. No ano seguinte, no entanto, ele perdeu espaço e foi trocado para o Charlotte Hornets, onde não conseguiu manter as médias.

Por fim, Williams é o único dos envolvidos que não jogou na liga norte-americana. Projeto da Universidade de Purdue, o pivô não foi selecionado no Draft de 2022 e rodou por Santa Cruz Warriors e Capital City Go-Go na G-League.

Durante o último ano, ele jogou pelo Alba Berlin, da Alemanha. Pivô titular da equipe, aliás, ele foi membro do time ideal da EuroCup, com médias de 14.5 pontos, 10.8 rebotes e 4.5 assistências.

Publicidade

A troca entre os times de Knicks e Suns na G-League pelos jogadores, aliás, é a segunda do jovem time do Arizona. Criada em fevereiro de 2024, a equipe trocou em setembro a sua escolha de primeira rodada do Draft pelo armador Jaden Shackelford, ex-Oklahoma Blue.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA