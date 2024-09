Dennis Rodman: “Eu não merecia camisa aposentada no Pistons”

O Detroit Pistons aposentou a camisa 10 de Dennis Rodman durante a temporada 2010/11. Ídolo, o lendário ala-pivô venceu dois títulos com a franquia em sete anos. Embora emociado na celebração, em entrevista ao jornalista Graham Bensinger, o ex-jogador afirmou que não merecia a homenagem da equipe onde iniciou sua carreira.

“Eu não merecia a camisa aposentada no Pistons”, afirmou Dennis Rodman. Como explicação, ele afirmou que passou pouco tempo com a franquia. “Seria algo diferente se fosse algo do tipo: ‘ok, ótimo, eu fui parte muito importante dessa organização’. No entanto, fui mais como uma peça do quebra-cabeça. Estive lá por sete anos, mas me destaquei somente no terceiro. Então, acho que não deveria ter tido o número aposentado”, completou.

A afirmação de Rodman é de certa forma polêmica. Selecionado como a 27ª escolha de 1986, o ex-jogador foi um dos grandes nomes da história da franquia. Em sete temporadas, afinal, ele disputou 549 jogos e fez parte dos Bad Boys, com Isiah Thomas e Joe Dumars. Juntos, eles lideraram o Pistons a dois títulos da NBA, em 1989 e 1990.

Publicidade

Rodman, além disso, se transformou no grande defensor da liga em sua passagem por Detroit. Com a franquia, conquistou dois prêmios de Melhor Defensor da Temporada, enquanto acumulou 11.5 rebotes de média pela franquia. Desse modo, é o quinto maior reboteiro da história da equipe e detém o recorde em uma só partida, com 34.

Leia mais sobre Dennis Rodman!

A carreira, no entanto, não foi marcada somente por grandes conquistas. Após os dois títulos, o Pistons viu seu elenco envelhecer e decidiu passar por uma reconstrução. Rodman, porém, seguiu no time, enquanto a maioria dos seus companheiros se despediu. O ídolo do time não gostou da decisão.

Publicidade

A partir disso, a relação entre jogador e equipe piorou consideravelmente. Enfurecido, em um certo momento, Rodman pegou sua caminhonete e partiu para o ginásio The Palace of Auburn Hills. Ele tinha, ao seu lado, um rifle. De acordo com John Salley, seu colega nos tempos de Pistons e, depois, no Chicago Bulls, ele planejava se matar. Entretanto, ele dormiu ouvindo Pearl Jam e policiais o acordaram.

Depois disso, ele foi trocado para o San Antonio Spurs em 1993, onde também acumulou polêmicas. Desse modo, se mudou mais uma vez de time. Desta vez, para o Chicago Bulls. Detalhe: o grande rival do Pistons nos anos anteriores. Na equipe, durante três temporadas, ele ajudou Michael Jordan e Scottie Pippen no tricampeonato e se consagrou também como ídolo.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA