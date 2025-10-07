LeBron James e sua realidade paralela na NBA por aposentadoria

Tudo bem, era mais uma brincadeira de LeBron James sobre sua aposentadoria da NBA. Há algum tempo, ele vem fazendo piadas sobre seu futuro na liga, mas isso quer dizer o que? Bem… nada. Ele vai parar de jogar quando o corpo não aguentar mais.

Continua após a publicidade

Sim, LeBron James está no fim de sua carreira e tem todo o direito de brincar, mas está parecendo estranho. Carente? Crise de meia idade? Seja o que for, o astro vem tentando chamar a atenção. Não que já não o fizesse, mas vem sendo cada vez mais comum.

Na agência livre da NBA, por exemplo, LeBron fez piada sobre voltar ao Cleveland Cavaliers. E foi justamente quando houve o rumor de que ele deixaria o Los Angeles Lakers, logo depois que Rich Paul, seu agente, pediu ao time que pudesse reforçar o elenco com trocas.

Continua após a publicidade

E LeBron James não quer a aposentadoria na NBA antes de mais um título. Então, uma eventual troca para o Cavs seria bom, certo? Na teoria, sim. Na prática, por conta de seu salário e o que isso representaria, era quase impossível. Nem mesmo uma ida para o Dallas Mavericks daria certo. O Lakers teria de dispensar, mas não o faria.

O fato é: LeBron não vai a lugar algum antes do fim de seu contrato. Ele está no último ano de vínculo, enquanto não vai anunciar sua aposentadoria da NBA assim, por redes sociais. Bem, isso ficou claro, né?

Leia mais

Claro que LeBron James é espetacular e que sua carreira na NBA é uma das melhores de todos os tempos, mas fica parecendo que brincar com a sua aposentadoria ou saída do Lakers virou algo rotineiro. Só na agência livre, ele esteve nas instalações do Los Angeles Clippers, do Cavs, fez publicação ao mesmo tempo sobre a mesma coisa que Anthony Davis e, por fim, sua esposa usando camisa do time de Cleveland em uma foto que ele quis que ela estivesse aparecendo.

Continua após a publicidade

Tudo isso para brincar, certo? Mas é um show meio que para ele mesmo. Uma dessas brincadeiras fez com que o ingresso mais barato do último jogo da temporada regular batesse nos US$445 (mais de R$2.300). Parece que tem tudo a ver com o ego, sabe?

É óbvio que LeBron James é um ícone do esporte e a NBA ainda não está preparada para a sua saída, mas ele dá sinais de que não liga mais para nada. Lembra quando ele era cobrado pela falta de maturidade? Foi assim até seu primeiro ano no Miami Heat e ele resolveu ser mais profissional. A partir dali, ele ganhou quatro títulos.

Continua após a publicidade

Adolescente?

Agora, parece que voltou a ser adolescente. O The Decision de 2010 foi um negócio ruim em sua carreira, mas a volta ao Cavs reparou aquilo. Vencer em 2016, então, passou uma borracha de vez. Agora, perto de fazer 41 anos, ele usa isso como piada. E ruim, sabe?

Fica parecendo que, quando ele realmente anunciar a aposentadoria da NBA, o mundo vai acabar. A resposta é: não vai. A liga vai continuar. É uma pena ele chegar perto de parar, mas foi assim com todo mundo. Então, é só normal James deixar o basquete, acredite. É ruim, mas faz parte do jogo.

Continua após a publicidade

Quando Michael Jordan se aposentou pela primeira vez, aquilo foi um choque. Na segunda, pareceu o momento certo e a NBA entrou em greve (por outros motivos, claro). Então, na terceira, ainda parecia a segunda. Não era mais uma grande surpresa. A liga tinha jovens que fariam história (e fizeram).

Por outro lado, LeBron James tem uma “segunda decisão” na carreira questionável. Se a tática é: “falem mal, mas falem de mim”, ele está chegando em seu objetivo.

LeBron James não precisa fazer mais piadas. Todo mundo já entendeu, mas ele vai. Quando ele finalmente parar de jogar, a NBA vai seguir. Enquanto isso, que siga brilhando em quadra.

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA