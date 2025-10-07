NBA: Anúncio de LeBron James faz ingresso de jogo bater recorde

O último jogo de LeBron James na NBA está cada vez mais próximo. Pelo menos, é o que o astro tem indicado. Nas redes sociais, o ídolo do Los Angeles Lakers prometeu fazer um anúncio nesta terça-feira (7) sobre sua decisão na carreira. Desse modo, fãs temem que ele oficialize que a temporada 2025/26 será a sua última.

Se isso acontecer, cada um dos 82 jogos do Lakers em 2025/26 serão especiais. Mas, o mais especial, será o último de LeBron James na Crypto.com Arena. Diante disso, os preços para quem quiser acompanhar este momento devem ser salgados para o bolso dos torcedores angelinos.

Aliás, os preços dispararam desde que LeBron James falou sobre seu anúncio. Segundo a NBA Central, no último jogo do Lakers na fase regular de 2025/26, diante do Utah Jazz, o assento mais barato está custando US$445. Ou seja, um aumento considerável, em relação aos US$85 de poucas horas antes da publicação.

É claro que o aumento no preço do jogo é apenas uma reação pelo possível fim de carreira de LeBron James na NBA. Nada está confirmado, mas, enquanto a resposta está marcada para daqui algumas horas, o camisa 23 já vem indicando que a aposentadoria está próxima. No mês passado, por exemplo, disse que não deve esperar o filho Bryce James no Lakers.

“Não vou esperar pelo Bryce. Não sei qual é o cronograma dele. Afinal, ele tem o seu próprio tempo e eu tenho o meu. Então, não sei se eles batem”, disse LeBron James.

O filho mais novo de LeBron James, antes de pensar na NBA, passará pela experiência universitária. Ele vai jogar por Arizona na temporada e será elegível para Draft de 2026. O craque do Lakers, por sua vez, vai completar 41 anos em dezembro e deixou seu futuro como jogador de basquete em aberto.

Vale lembrar que o veterano tem mais um ano de contrato com o Los Angeles Lakers. Portanto, será agente livre na próxima offseason pela primeira vez desde 2018. Caso Bryce James faça grande temporada pela Universidade do Arizona e se inscreva no próximo Draft, LeBron poderia terminar a campanha ao lado do filho com 42 anos. Porém, ele indicou que é improvável.

LeBron, além disso, deixou o futuro em aberto na primeira coletiva da NBA em 2025/26.

“Não sei quando será o fim da minha carreira, mas sei que será muito mais perto do que longe. Eu estou muito animado com a jornada e com tudo o que este ano me reserva. Afinal, meu amor pelo jogo ainda é grande. Mas o quanto eu me importo, também é, e isso é fundamental. Luka Doncic me motivou a continuar, mas a decisão final será com a minha família”, finalizou.

