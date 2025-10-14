Al Horford sinaliza que Warriors será sua última parada na NBA

Prestes a disputar sua 19ª temporada na NBA, Al Horford sinalizou que o Golden State Warriors será a sua última parada antes da aposentadoria. Nesta offseason, o pivô de 39 anos assinou um contrato de duas temporadas com a equipe. Pelo acordo, o veterano vai receber US$11,6 milhões em salários. No entanto, o segundo ano é uma opção do jogador. Ou seja, Horford poderá se aposentar ao final de 2025/26.
“Tudo pode acontecer na NBA, mas acredito que o Warriors será o meu último time Acho que, neste momento da minha carreira, em que vejo tudo, esta é a minha expectativa. Simplesmente estar aqui”, revelou Al Horford, em entrevista ao portal The Athletic.
Principal reforço do Warriors para a temporada, o dominicano disse que está tentando se encaixar o mais rápido possível no sistema do time. A princípio, Horford será o pivô titular da equipe. Desse modo, ele vai formar dupla de garrafão com Draymond Green.
“Como novato no time, não tenho todas as respostas. Estou chegando com a mentalidade de que vou aprender, tentando entender como eles operam, como fazem as coisas. Joguei contra eles por muitos anos. Já estudei o sistema deles, então entendo certas coisas, mas não entendo completamente como é ser jogador do Warriors”.
“Vou tentar aprender o mais rápido possível porque não tenho todo o tempo do mundo. Estamos tentando fazer coisas realmente especiais aqui. Vou tentar me aclimatar o mais rápido possível com o nosso técnico e os jogadores, com as coisas que eles gostam e as que não gostam. Enfim, estou tentando me encaixar no sistema”, contou o veterano.
Na última semana, o técnico Steve Kerr falou sobre as qualidades de Al Horford e como será o encaixe do dominicano no Warriors na próxima temporada da NBA.
“É divertido ver tudo o que ele é capaz de fazer em quadra. Arremesso, passe, capacidade defensiva, ritmo do jogo. Ele está sempre no lugar certo. Esse acúmulo de tanto conhecimento e experiência na NBA vai nos ajudar muito. Al Horford foi uma baita aquisição para o Warriors. Ele vai se dar bem com qualquer um que estiver em quadra. Não importa se é Jonathan Kuminga, Draymond, Jimmy Butler. Então, a beleza do Al é a versatilidade que ele nos dá”, afirmou Kerr.
O astro Stephen Curry também rasgou elogios ao novo pivô do Warriors. De acordo com o armador, Horford vai impactar o time nos dois lados da quadra.
“Al espaça a quadra, tem presença na defesa. Você viu o passe que ele me deu no canto da quadra. É uma química que só tende a melhorar. Um jogador de elevado QI de basquete, experiente e com calibre de campeão. Enfim, ele pode realmente se encaixar em qualquer escalação do nosso time”, disse Curry.
Terceira escolha do Draft de 2007, Horford já fez 1.138 jogos na NBA. Suas médias da carreira são de 12,9 pontos, 7,9 rebotes e 3,2 assistências. Além disso, ele foi All-Star cinco vezes (2010, 2011, 2015, 2016 e 2018) e eleito para o terceiro time ideal da liga (2011) e o segundo quinteto de defesa (2018).
