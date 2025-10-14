NBA aprovou acordo entre Clippers e “empresa de Kawhi Leonard”

A NBA ainda apura as possíveis violações de teto salarial cometidas por Los Angeles Clippers e Kawhi Leonard. Por meio da empresa Aspirition, a franquia teria repassado cerca de US$ 28 milhões por fora ao astro, além do salário em contrato. No entanto, um detalhe recente é que a própria liga teria autorizado o grupo a investir no time angelino.

De acordo com a ESPN, a aprovação da NBA aconteceu em 2021 quando Los Angeles Clippers e o grupo teriam fechado um patrocínio de US$ 300 milhões. Na época, a parceria previa placas na arena e estampa na camisa do time. Para efetivar o acordo, a liga teria que autorizar conforme as regras.

“As equipes avaliam e negociam seus próprios acordos”, disse o porta-voz da NBA, Mike Bass, à ESPN. “Mas, por envolver exposição direta nos jogos, o patrocínio de patch do uniforme precisa ser revisado e aprovado pela liga. Isso para evitar conflitos com parceiros oficiais”.

A parceria entre Clippers e Aspirition, avançou para uma possível ilegalidade. Primeiro, Steve Ballmer, dono do time, teria investido cerca de US$ 50 milhões na empresa. Depois, o grupo teria fechado um acordo com Kawhi Leonard em abril de 2022. O contrato, aliás, seria de US$ 28 milhões.

Por outro lado, segundo o jornalista Pablo Torre, o acordo de Kawhi Leonard com a empresa era uma forma do Clippers driblar o teto salarial da NBA. Neste caso, o time poderia repassar um salário adicional ao astro além do previsto em contrato. Mas, Ballmer nega que tenha tido influência no acordo.

Acontece que Kawhi Leonard pouco fez pela empresa. Segundo Torre, o auge da parceria teria sido um boneco que custava cerca de US$15. Ou seja, algo que jamais cobriria os valores. Assim, surgiram as suspeitas da NBA.

Dessa forma, a NBA contratou um escritório para apurar se o Clippers violou o teto salarial. Logo, um relatório será feito e analisado por Adam Silver. Se o comissário entender que há provas suficientes, o caso será levado para um juiz, que terá que ser nomeado pela liga e NBPA.

Por fim, Leonard também pode sofrer multas da NBA. Segundo Torre, o astro ficaria sem time de imediato, caso as apurações concluam algo ilegal. Além de seu contrato com o Clippers ser anulado, no valor de US$100.3 milhões, ele teria de devolver todo o valor que ganhou da empresa. Portanto, teria um prejuízo de cerca de US$150 milhões.

Os efeitos da apuração também devem afetar a relação entre Leonard e Clippers. Mesmo que a NBA não conclua algo ilegal, o time de Los Angeles deve evitar montar o elenco em torno do astro, segundo a ESPN. Então, o camisa 2 não deve mais ser o “rosto da equipe”.

