Clippers e Kawhi Leonard realmente burlaram regras da NBA?

As regras da NBA se aplicam a todos os times e jogadores, incluindo o Los Angeles Clippers e o astro Kawhi Leonard. Mas quando surgem informações tão fortes de que a equipe e o ala estariam burlando as normas, tudo isso deixa o basquete mais em dúvida. Será que fizeram? Eles são os únicos?

Bem, é difícil cravar se o Clippers fez tudo isso para ter Kawhi Leonard, mas existem várias evidências que apontam uma certa interferência de Dennis Robertson, tio do jogador. E, para deixar ainda mais claro, o jornalista Pablo Torre explicou como foram as manobras.

De acordo com Torre, Robertson usou o Toronto Raptors e o Los Angeles Lakers para convencer a direção do Clippers que Leonard era a melhor escolha naquele momento da agência livre da NBA em 2019. Afinal, o ala venceu o título pelo time canadense cerca de um mês antes.

Nas negociações, o tio de Kawhi Leonard tentou receber valores em dinheiro por fora do contrato com Raptors e Lakers, além de partes das franquias dos então donos. Ao menos, foi o que Torre informou.

Além disso, para fechar com o Clippers, Leonard teria saído das regras com um acordo com a empresa Aspiration. O dono do time, Steve Ballmer, investiu US$50 milhões nela. Um ano e meio depois, aplicou mais US$10 milhões. Isso, sem contar com US$1.75 milhão que o sócio de Balmer, Dennis Wong, mandou para eles dias antes de Kawhi sacar o valor, o que é totalmente fora das regras.

Para a NBA, não seria ilegal, caso Kawhi Leonard tivesse feito publicidade para a tal empresa e tudo estaria dentro das regras. Então, surgiu um boneco. Sim, um boneco que a Aspiration fez do ala e comercializou. Mas vamos tentar entender algumas coisas antes.

O tal boneco custou, em média, US$15 dólares. Quantos exemplares a empresa teria de vender para cobrir o valor? Mas mais do que isso, ainda tem o valor de custo.

De acordo com alguns especialistas em marketing, a empresa teria de vender 3.2 milhões do produto só para empatar os US$48 milhões que Kawhi Leonard recebeu (US$28 milhões em dinheiro e outros US$20 milhões em ações). E não estamos colocando o preço de custo, o que seria na casa dos US$7 dólares.

Ou seja, a conta não fecha nunca. A Aspiration serviu como uma empresa “laranja”, se a NBA confirmar o resultado da investigação, que segue em curso. Aliás, o que são os outros US$10 milhões que entraram 18 meses depois do aporte de US$50 milhões?

Já deu para entender que a empresa ficava com uma fatia disso. Afinal, dos US$50 milhões, Kawhi Leonard ganhou US$48 milhões. E do US$1.99 milhão da parcela que Wong pagou, o jogador recebeu US$1.75 milhão. Até aí, tudo certo. É possível notar que a Aspiration precisava de dinheiro para seguir funcionando.

Mas até receber a parcela, em 22 de dezembro de 2022, Kawhi só tinha feito 12 de possíveis 33 jogos na temporada 2022/23 da NBA. Quando o o dinheiro caiu na conta, ele fez 40 dos próximos 49 embates.

Estranho, não?

Kawhi Leonard e o Clippers burlaram as regras da NBA

Já não estamos mais no ramo dos rumores, pois existem documentos provando o caso. Existem limites até onde os times podem gastar. O que acontece a partir de agora é a NBA confirmar o que houve para aplicar as sanções a Leonard e ao time.

Tudo isso deixou os outros 29 times da NBA “em parafuso”, pois todos são sócios da liga. Quando as equipes passam dos limites da luxury tax, todas as franquias recebem os valores das multas. E isso enfureceu alguns dos donos, que exigem o fim do contrato de Kawhi Leonard com o Clippers.

Em um e-mail de Joe Sanberg, um dos sócios da empresa, ele declarou que deu US$20 milhões em ações a Kawhi Leonard. Ou seja, tudo isso que estamos falando aqui é real. O jogador, de fato, recebeu valores que Ballmer tenta afastar do Clippers em entrevistas. Ele quer fazer de tudo para que o negócio entre Leonard e Aspiration seja entendido como acordo sem a participação do time, como se fosse mesmo um contrato de patrocínio entre empresa e atleta.

Até aqui, nada feito. Os negócios se misturam e fica cada vez mais evidente que o que houve: o Clippers burlou as regras da NBA por Kawhi Leonard. E ainda tem o fato de que o ala exigiu a chegada de Paul George para assinar.

Ou seja, tem muita coisa errada. O negócio só foi descoberto porque a empresa faliu e os documentos foram vazados. Caso contrário, jamais, em hipótese alguma, alguém ficaria sabendo de algo.

Outros times correm riscos?

Sim e não. Veja, a NBA só foi atrás de uma investigação sobre Kawhi Leonard após receber vários indícios de que o Clippers burlou as regras. Já havia investigado antes, em 2019, pois a presença de Robertson sempre causou estranheza em todo o processo. Como a liga não achou nada, ficou por aquilo mesmo. Mas, agora, o papo é outro.

É com documentos provando que time e jogador agiram de má fé. E é aí que entram as outras equipes.

Por que a NBA não está investigando todos os outros times, se as regras são as mesmas?

Aí é simples de explicar. Todo e qualquer contrato de jogador vai para o escritório da liga. Se existe algum tipo de indício ou denúncia, eles vão atrás. Do contrário, não tem como investigar um por um. Claro que se tiver algo minimamente estranho, a liga vai olhar. Mas tudo o que chega lá para a NBA já é passado um “pente-fino” antes de um acordo ser liberado, tudo conforme as regras.

Torre chegou a falar brevemente sobre o armador Jalen Brunson, do New York Knicks. Mas são casos bem diferentes. Ao menos, por enquanto, não existe nada. Brunson já disse, mais de uma vez, sobre a gratidão pelo Knicks ter apostado tanto nele em seu primeiro contrato. Na época, o time foi acusado de “pagar demais” por um jogador que ainda não tinha se provado na NBA.

E ainda tem o fato de que o pai de Brunson, Rick, é funcionário do Knicks. Então, ali não deve ter nada. Mas você acha que a NBA já não está de olho? Se tiver algo, vai encontrar.

Penas para Kawhi Leonard e Clippers

Existem penas previstas pela NBA caso um time e um jogador (como Kawhi Leonard) burle as regras. Elas vão entre multas de US$4.5 milhões, perda de escolhas de Draft, até cancelamento do contrato vigente.

Mas o Clippers não tem controle de picks nos próximos anos, o que dificulta a penalização por ali. Só que existem outros caminhos.

Após conversarmos com dois insiders da NBA nos últimos dias, um dos tais caminhos seria chocante.

De acordo com um dos jornalistas, Adam Silver vem punindo de forma exemplar os jogadores que “saem da linha”, como Ja Morant, Draymond Green, além de times, como o Dallas Mavericks. Foram suspensões emultas pesadas.

Só no caso de Morant, por exemplo, ele teve de pagar US$75 mil e levou uma suspensão de 25 jogos. Green não pagou tanto pelas multas, mas foi suspenso por tempo indeterminado. Por outro lado, o Dallas Mavericks foi multado em US$750 mil quando fez o tank por Dereck Lively.

Adam Silver pode aplicar uma multa exemplar ao Clippers, perder Kawhi Leonard (que viraria agente livre na NBA), impedir que ele volte ao time e suspender jogador e dono da franquia.

Outro jornalista indica que Silver vem usando exemplos do futebol europeu, como a Copa da NBA e regras similares. Ele não descarta uma espécie de transfer ban.

Tudo isso, no entanto, é especulação. Mas o fato é que se comprovar, o episódio será um dos piores de todos os tempos da NBA.

