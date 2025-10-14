Nuggets tenta “imitar” Thunder por defesa de elite da NBA

A defesa foi um dos motivos que levaram o Oklahoma City Thunder a eliminar o Denver Nuggets e, depois ser campeão da NBA. Foi uma derrota dura para o time do Colorado, mas que trouxe lições. Trouxe, mais do que isso, um alerta claro sobre o que falta para a equipe voltar ao topo da NBA. Por isso, o técnico David Adelman iniciou um trabalho de remodelação do sistema defensivo na pré-temporada.

“Estamos trabalhando, a princípio, em formas diferentes de diminuir os espaços para os principais jogadores do outro lado. Vamos ‘misturar tudo’, em síntese. Começamos com pressão na bola e passamos para defesa zona logo em seguida, por exemplo. Mas isso vai exigir que todos saibam as suas funções em cada ponto da quadra. Não é simples, mas vamos seguir treinando duro”, contou o jovem treinador.

Não é segredo que o Nuggets precisa melhorar a sua marcação para ser, de fato, um dos favoritos ao título da liga. Afinal, na última temporada, o time teve a nona defesa menos eficiente da competição. Sofreu mais de 113 pontos por 100 posses de bola. O Thunder, por sua vez, liderou a NBA nesse quesito com uma grande folga. Por essa mesma métrica, tomou 8,4 pontos a menos do que o rival de conferência.

“Não sei se isso é algo que já vamos ver em ação na pré-temporada, mas consigo ver a evolução a cada atividade. Queremos evitar ter pressa, pois, às vezes, você tenta fazer tudo tão rápido na NBA para cumprir as metas e ‘desanda’. Sinto que já aconteceu no passado por aqui. Se vamos fazer isso com sucesso, então temos que trabalhar em refinar o processo dia a dia”, afirmou um convicto Adelman.

Leia mais sobre o Denver Nuggets

No limite

É comum que, nos EUA, digam que as ligas esportivas são competições de imitadores. Ou seja, todos vão atrás do modelo que o campeão consagra. Nikola Jokic não tem vergonha de admitir que esse é o pensamento de Denver. A nova defesa do Nuggets segue a lógica de “imitar” o que funcionou na NBA para o Thunder. Ele revela que vai adotar uma abordagem bem física para ganhar a briga por espaços.

“Nós estamos tentando ser agressivos, antes de tudo. Vamos tentar ser muito físicos e testar os limites dos árbitros para marcar faltas. É um dos pontos de ênfase do nosso trabalho até agora. Trata-se de uma abordagem nova para todos, então vamos passar por um período de adaptação. Mas acho que já podemos ver como isso pode e vai ajudar”, contou o três vezes MVP da liga.

Jokic sabe que a maioria dos torcedores e analistas não vê um time físico e “brigador” quando pensa no Nuggets. Projeta essa nova característica, por isso, como um fator surpresa em potencial. “Eu espero que sejamos um tipo de ameaça silenciosa, nesse sentido. Gostaria que nós fôssemos aquele típico ‘azarão’ porque gostamos de voar abaixo do radar da liga”, concluiu.

Adaptação

É claro que não se pode esperar que o Nuggets mude de característica e vire uma das melhores defesas da liga do dia para a noite. O Thunder, por exemplo, tem um elenco bem mais jovem com um trabalho mais longevo no comando técnico. Além disso, um sistema defensivo entrosado exige repetição e comunicação. Adelman sabe que não é um processo fácil ou rápido, mas garante que vai trazer benefícios.

“É claro que nós vamos cometer erros no começo. Em particular, quando estivermos em transição e as rotações defensivas ficarem ‘bagunçadas’. Mas a gente acredita que esse grupo seja capaz de fazer algumas coisas diferentes e tentar outras abordagens. E, com isso, vamos ter mais flexibilidade tanto na marcação coletiva, quanto um contra um”, previu o substituto de Michael Malone.

