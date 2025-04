Antes de demissão, técnico criticava defesa do Nuggets

A temporada do Denver Nuggets teve altos e baixos, mas, em todos os momentos, a defesa sempre incomodou o técnico Michael Malone antes de sua demissão. Malone chamou a atenção para o setor como um ponto crítico do time durante a campanha inteira. A queda no quesito, afinal, salta aos olhos de quem assiste aos jogos. E, às vésperas dos playoffs, ele admitiu que isso foi longe do ideal.

“Eu já falei bastante sobre o nosso desempenho defensivo na temporada. Essa é a parte mais decepcionante do time nesse ano, pois tivemos uma piora brusca. Nós não caímos da oitava defesa mais eficiente para a 12a ou 15a posição, por exemplo. Nem sei mais, para ser sincero, a posição em que estamos nesse ranking. Mas o declínio foi enorme”, apontou o então técnico do Nuggets, após a derrota para o Indiana Pacers.

O Nuggets, de fato, teve a oitava defesa mais eficiente da NBA na temporada passada sob o comando do antigo técnico. Sofreu, na época, pouco mais de 110 pontos a cada 100 posses de bola. Mas, agora, a equipe registra só o 22° melhor índice na mesma métrica. É a pior marca, aliás, entre todos os times com vaga direta nos playoffs hoje. Malone garante que esse não é um caminho sustentável para vitórias no mata-mata.

“O que vejo em quadra é desapontador porque sabemos que não podemos depender do ataque para vencer. Não dá para fazer mais pontos do que o adversário todas as noites. Marcamos 120 pontos contra Indiana e, mesmo assim, perdemos”, disparou o campeão da NBA em 2023.

Embalo

Antes da demissão, o técnico via que a defesa do Nuggets tinha um grande problema. Mas, ainda assim, o time não conseguia evolução. Denver sofreu quatro derrotas seguidas pela primeira vez na campanha. Segue na quarta colocação do Oeste, mas com só meio jogo de vantagem sobre as quatro equipes logo abaixo dele na classificação. Assim, hoje, a chance de Denver ter que disputar o play-in é real.

“Eu sei que, assim que começarem os playoffs, esse time será capaz de competir contra qualquer oponente. Mas a gente precisa chegar lá com algum tipo de tração, embalados. Temos que achar uma forma de voltar a jogar o basquete certo e com mais firmeza em quadra. É preciso que, em síntese, a gente se lembre de quem somos”, reconheceu o ala-armador Christian Braun.

Todo mundo diz que os playoffs, acima de tudo, são uma questão de momento. Por isso, por mais simplista que possa parecer, Braun crê que tudo pode mudar bem rápido. “Nós perdemos o nosso rumo nos últimos três jogos, mas nada está perdido. Como eu disse, só temos que emplacar uma boa sequência e chegar nos playoffs em alta de novo”, resumiu.

Sem defesa

A derrota contra o Pacers, certamente, é um grande sinal do atual momento do Nuggets, que optou pela demissão de Malone. O time teve um desempenho ofensivo forte, converteu quase 54% dos arremessos de quadra e pegou mais rebotes. No entanto, não foi o bastante. Chama a atenção que o Pacers só cometeu seis erros de ataque e, com isso, acumulou quase 100 arremessos de quadra. Para o técnico, a lição de uma partida assim está clara.

“Nós marcamos 120 pontos e demos 33 assistências para só 13 erros de ataque. Mas a nossa defesa não conseguiu parar ninguém quando nós mais precisávamos. TJ McConnell saiu do banco deles e parecia Bob Cousy reencarnado. Levou a bola para onde quis, fez grande jogada atrás de grande jogada. Então, isso não é segredo: para vencer, o time tem de marcar alguém em quadra”, concluiu o técnico, antes da demissão.

De acordo com o site The Athletic, o astro Nikola Jokic está muito irritado com a defesa do Nuggets. O três vezes MVP da NBA não gostou do que viu ao longo da campanha, enquanto o time caía de produção no setor.

