Nuggets ignora críticas por tirar Nikola Jokic e Jamal Murray de jogos

Nikola Jokic e Jamal Murray foram desfalques no Denver Nuggets pela segunda partida seguida nessa quarta-feira. Assim, os dois jogadores só assistiram à derrota do time para o Los Angeles Lakers. Mas a história pode ser mais complicada. Especula-se que ambos tenham condições de jogar, mas a franquia decidiu poupá-los em confrontos diretos por posição nos playoffs. O técnico Michael Malone rebateu a teoria.

“Eu acho que esses comentários são uma completa besteira. Então, só os ignoro. Nikola, por exemplo, disputou o segundo maior números de jogos da liga nos últimos dez anos. É o único superastro na lista, aliás. Por isso, podem crer: se ele não está em quadra, é porque não tem condições. Não é porque quis descansar, mas por causa de uma lesão séria”, garantiu o treinador campeão da NBA.

Os dois atletas, de fato, vêm lidando com problemas físicos recentes. Jokic, a princípio, faz tratamento para lesões no tornozelo esquerdo e no cotovelo direito – com o qual arremessa. Por sua vez, Murray cuida de uma entorse no tornozelo direito que ainda incomoda. O armador teve dificuldades para se mover em uma atividade com um assistente de Malone antes do jogo, então teve a ausência confirmada.

“Nós estamos em um momento da temporada em que precisamos fazer o melhor não só para Nikola, mas para todos. Você precisa saber ouvir o seu corpo. E, enquanto técnico, confio em meus jogadores e auxiliares para julgarem se cada um pode competir em alto nível. Estamos tentando fechar a campanha da melhor forma possível, mas sem fazer loucuras”, completou o técnico de Denver.

Impressão ruim

As palavras de Malone tiveram um alvo bem claro: Tim Bontemps. O repórter da ESPN fez duras críticas ao Nuggets após deixar Nikola Jokic e Jamal Murray fora da vitória contra o Golden State Warriors. Ele crê que esse é um dos casos que evidenciam o problema do load management na NBA atual. Mais do que isso, sugeriu que a NBA deveria investigar e punir a equipe.

“Para começar, esse jogo passa uma impressão bem ruim da NBA. Não importa qual foi o resultado. É por isso, aliás, que a liga criou um conjunto de regras sobre participação de atletas em jogos. Se você vai para uma partida transmitida em rede nacional, então os astros precisam estar em ação. Em particular, se é o visitante. O que Denver fez foi péssimo”, disparou o jornalista.

Bontemps ficou mais irritado com a decisão do time porque sabe que, se estivéssemos nos playoffs, Jokic e Murray jogariam. “Nikola vai para todos os jogos. Eu acabei de vê-lo em uma partida em Boston em que estava cheio de lesões, mas dentro de quadra. A minha questão é: por que não os pouparam contra o Washington Wizards, em casa, no sábado?”, questionou.

Desperdício

A derrota para o Lakers é mais do que só um número na tabela de classificação. Afinal, tratava-se de um confronto direto na disputa pela vice-liderança do Oeste. O Nuggets, agora, caiu para a quarta posição e está um jogo atrás tanto dos angelinos, quanto do Houston Rockets. A ausência de Jokic e Murray, certamente, foi decisiva para esse revés. Mas Malone vê que os problemas da equipe vão além dos desfalques.

“O que me salta aos olhos todas as noites é a nossa incapacidade de cuidar da bola. Nós temos que melhorar nisso, certamente. A gente vem sofrendo com pontos em transição nesse ano e, muitas vezes, isso começa por desperdícios de posse no ataque. Hoje, nós cometemos 19 turnovers e, como resultado, tomamos 30 pontos. Esse tem sido um problema consistente do time durante a temporada”, apontou o treinador.

