Spurs busca afirmação com Victor Wembanyama na NBA

Time texano melhora elenco e deixa astro francês perto dos playoffs

Victor Wembanyama NBA Spurs Fonte: Reprodução / X

A direção do San Antonio Spurs sabe que o futuro do time na NBA está nas mãos de Victor Wembanyama. Mas será que já dá para pensar em vencer no presente? Em sua terceira temporada na liga, o francês é o grande nome da equipe texana e já foi ao All-Star Game de 2024/25, enquando liderava, com sobras, a disputa pelo prêmio de melhor defensor. No entanto, ele perdeu a metade da campanha e não teve a chance de vencer ao lado de De’Aaron Fox.

Mas, para 2025/26, Victor Wembanyama está saudável e De’Aaron Fox está em fase final de recuperação por conta de lesão na coxa. O fato é que os dois devem dar o tom ao time na nova campanha, enquanto San Antonio termina a transição na reformulação de elenco.

Será que já dá para o Spurs brigar por algo na NBA? Bem, não será por falta de talento, mas a competitividade no Oeste pode ser um problema. O time tem feito bons movimentos nos últimos anos e tenta cercar o pivô de bons jogadores.

Nisso, o Spurs está indo muito bem e Wembanyama tem companheiros bem melhores em seu terceiro ano do que no primeiro. Afinal, o francês vira alvo de agentes livres, que querem jogar ao seu lado. É algo que deve acontecer ainda mais nas próximas campanhas.

No Draft da NBA, o Spurs foi de Dylan Harper, enquanto terá o “carrapato” Carter Bryant para o ano de estreia. Já na agência livre, chegaram peças importantes para a rotação.

O Spurs pode até não estar pronto para brigar por playoffs na NBA, mas já dá para ver que Victor Wembanyama tem ao seu lado o início de um time bom.

Caras novas

Dylan Harper (G), Carter Bryant (G/F), Luke Kornet (C/F), Kelly Olynyk (C), David Jones-Garcia (G/F)

Principais perdas

Chris Paul (G), Charles Bassey (C), Blake Wesley (G/F), Sandro Mamukelashvili (F/C)

Titulares e rotação do Spurs em 2025/26 na NBA

G De’Aaron Fox
G Stephon Castle
F Devin Vassell (Julian Champagnie)
F Harrison Barnes
C Victor Wembanyama

Dylan Harper (G), Carter Bryant (G/F), Luke Kornet (C/F), Julian Champagnie (F), Keldon Johnson (F), Jeremy Sochan (F)

Técnico: Mitch Johnson

Elenco

Pos Jogador Altura Peso
F 40 Harrison Barnes 6 ft 8 in (2.03 m) 225 lb (102 kg)
F 11 Carter Bryant 6 ft 8 in (2.03 m) 220 lb (100 kg)
G 5 Stephon Castle 6 ft 6 in (1.98 m) 215 lb (98 kg)
F 30 Julian Champagnie 6 ft 7 in (2.01 m) 217 lb (98 kg)
G 4 De’Aaron Fox  6 ft 3 in (1.91 m) 185 lb (84 kg)
G 2 Dylan Harper 6 ft 6 in (1.98 m) 215 lb (98 kg)
F 55 Harrison Ingram (TW) 6 ft 5 in (1.96 m) 230 lb (104 kg)
G/F 0 Keldon Johnson 6 ft 5 in (1.96 m) 220 lb (100 kg)
F 25 David Jones García (TW) 6 ft 6 in (1.98 m) 210 lb (95 kg)
F/C 7 Luke Kornet 7 ft 1 in (2.16 m) 250 lb (113 kg)
G 3 Jordan McLaughlin 6 ft 0 in (1.83 m) 185 lb (84 kg)
F 27 Riley Minix (TW) 6 ft 7 in (2.01 m) 230 lb (104 kg)
F/C 41 Kelly Olynyk 6 ft 11 in (2.11 m) 240 lb (109 kg)
F 10 Jeremy Sochan 6 ft 8 in (2.03 m) 230 lb (104 kg)
G/F 24 Devin Vassell 6 ft 5 in (1.96 m) 200 lb (91 kg)
F 43 Lindy Waters III 6 ft 6 in (1.98 m) 210 lb (95 kg)
F/C 1 Victor Wembanyama 7 ft 3 in (2.21 m) 235 lb (107 kg)

Victor Wembanyama é o início de tudo o que o Spurs quer na NBA

O francês é o melhor talento que a NBA viu chegar do Draft nos últimos anos, então é normal que o Spurs tenha um cuidado extra. Não por menos, o time conta com vários pivôs para o banco, sempre dando opções a ele. Na teoria, Wembanyama deve ter alguns minutos ao lado de Luke Kornet, por exemplo.

Enquanto isso, é possível ver como a profundidade do elenco aumentou. Se não tem Harrison Barnes, o técnico Mitch Johnson pode optar por Keldon Johnson ou Jeremy Sochan. Por Devin Vassell, o Spurs tem o ótimo arremessador Julian Champagnie, o calouro Carter Bryant ou até David Jones Garcia, se quiser.

Já na armação, Stephon Castle e Dylan Harper podem jogar juntos até que Fox volte às quadras. É uma grande evolução no elenco, embora Harper ainda não esteja pronto. Castle, por outro lado, vem de vencer o prêmio de melhor calouro.

Ou seja, o Spurs tem um bom grupo de jogadores para todas as posições e funções que precisa na NBA. Pode ainda não ser o ideal, mas está chegando perto disso.

San Antonio Spurs na temporada 2025/26 da NBA

Atributos Nota
Titulares 85
Estrelas 85
Sexto homem 80
Reservas 80
Profundidade 90
Ataque 80
Defesa 80
Técnico 60
Lesões* 70
Conferência 70
Total 78.0

*Quanto maior o índice de lesões aqui, menor a chance de que os jogadores se machuquem ou sejam poupados.

O Spurs vem para a campanha 2025/26 da NBA para vencer e dar a Victor Wembanyama uma ideia do que isso pode ser para o futuro. Se vai ganhar a ponto de ir aos playoffs, o papo é outro. Mas o foco é total em superar desafios e chegar em condições de disputar algo.

A direção fez o certo em ir atrás de um armador “combo” como Dylan Harper no Draft da NBA, enquanto o jogador se desenvolve para ter condições de dar ao Spurs um salto de qualidade. Ele não foi segunda escolha do nada ou por acaso.

Enquanto a meta é vencer, vale ressaltar que o Spurs não vai deixar de olhar o mercado de trocas na NBA. Se tiver uma chance por um jogador grego, insatisfeito com o atual elenco de seu time no Leste, San Antonio vai tentar. Não tenha dúvida disso.

Palpite: nono lugar no Oeste

