Spurs busca afirmação com Victor Wembanyama na NBA

A direção do San Antonio Spurs sabe que o futuro do time na NBA está nas mãos de Victor Wembanyama. Mas será que já dá para pensar em vencer no presente? Em sua terceira temporada na liga, o francês é o grande nome da equipe texana e já foi ao All-Star Game de 2024/25, enquando liderava, com sobras, a disputa pelo prêmio de melhor defensor. No entanto, ele perdeu a metade da campanha e não teve a chance de vencer ao lado de De’Aaron Fox.
Mas, para 2025/26, Victor Wembanyama está saudável e De’Aaron Fox está em fase final de recuperação por conta de lesão na coxa. O fato é que os dois devem dar o tom ao time na nova campanha, enquanto San Antonio termina a transição na reformulação de elenco.
Será que já dá para o Spurs brigar por algo na NBA? Bem, não será por falta de talento, mas a competitividade no Oeste pode ser um problema. O time tem feito bons movimentos nos últimos anos e tenta cercar o pivô de bons jogadores.
Nisso, o Spurs está indo muito bem e Wembanyama tem companheiros bem melhores em seu terceiro ano do que no primeiro. Afinal, o francês vira alvo de agentes livres, que querem jogar ao seu lado. É algo que deve acontecer ainda mais nas próximas campanhas.
No Draft da NBA, o Spurs foi de Dylan Harper, enquanto terá o “carrapato” Carter Bryant para o ano de estreia. Já na agência livre, chegaram peças importantes para a rotação.
O Spurs pode até não estar pronto para brigar por playoffs na NBA, mas já dá para ver que Victor Wembanyama tem ao seu lado o início de um time bom.
Caras novas
Dylan Harper (G), Carter Bryant (G/F), Luke Kornet (C/F), Kelly Olynyk (C), David Jones-Garcia (G/F)
Principais perdas
Chris Paul (G), Charles Bassey (C), Blake Wesley (G/F), Sandro Mamukelashvili (F/C)
Titulares e rotação do Spurs em 2025/26 na NBA
G De’Aaron Fox
G Stephon Castle
F Devin Vassell (Julian Champagnie)
F Harrison Barnes
C Victor Wembanyama
Dylan Harper (G), Carter Bryant (G/F), Luke Kornet (C/F), Julian Champagnie (F), Keldon Johnson (F), Jeremy Sochan (F)
Técnico: Mitch Johnson
Elenco
|Pos
|N°
|Jogador
|Altura
|Peso
|F
|40
|Harrison Barnes
|6 ft 8 in (2.03 m)
|225 lb (102 kg)
|F
|11
|Carter Bryant
|6 ft 8 in (2.03 m)
|220 lb (100 kg)
|G
|5
|Stephon Castle
|6 ft 6 in (1.98 m)
|215 lb (98 kg)
|F
|30
|Julian Champagnie
|6 ft 7 in (2.01 m)
|217 lb (98 kg)
|G
|4
|De’Aaron Fox
|6 ft 3 in (1.91 m)
|185 lb (84 kg)
|G
|2
|Dylan Harper
|6 ft 6 in (1.98 m)
|215 lb (98 kg)
|F
|55
|Harrison Ingram (TW)
|6 ft 5 in (1.96 m)
|230 lb (104 kg)
|G/F
|0
|Keldon Johnson
|6 ft 5 in (1.96 m)
|220 lb (100 kg)
|F
|25
|David Jones García (TW)
|6 ft 6 in (1.98 m)
|210 lb (95 kg)
|F/C
|7
|Luke Kornet
|7 ft 1 in (2.16 m)
|250 lb (113 kg)
|G
|3
|Jordan McLaughlin
|6 ft 0 in (1.83 m)
|185 lb (84 kg)
|F
|27
|Riley Minix (TW)
|6 ft 7 in (2.01 m)
|230 lb (104 kg)
|F/C
|41
|Kelly Olynyk
|6 ft 11 in (2.11 m)
|240 lb (109 kg)
|F
|10
|Jeremy Sochan
|6 ft 8 in (2.03 m)
|230 lb (104 kg)
|G/F
|24
|Devin Vassell
|6 ft 5 in (1.96 m)
|200 lb (91 kg)
|F
|43
|Lindy Waters III
|6 ft 6 in (1.98 m)
|210 lb (95 kg)
|F/C
|1
|Victor Wembanyama
|7 ft 3 in (2.21 m)
|235 lb (107 kg)
Victor Wembanyama é o início de tudo o que o Spurs quer na NBA
O francês é o melhor talento que a NBA viu chegar do Draft nos últimos anos, então é normal que o Spurs tenha um cuidado extra. Não por menos, o time conta com vários pivôs para o banco, sempre dando opções a ele. Na teoria, Wembanyama deve ter alguns minutos ao lado de Luke Kornet, por exemplo.
Enquanto isso, é possível ver como a profundidade do elenco aumentou. Se não tem Harrison Barnes, o técnico Mitch Johnson pode optar por Keldon Johnson ou Jeremy Sochan. Por Devin Vassell, o Spurs tem o ótimo arremessador Julian Champagnie, o calouro Carter Bryant ou até David Jones Garcia, se quiser.
Já na armação, Stephon Castle e Dylan Harper podem jogar juntos até que Fox volte às quadras. É uma grande evolução no elenco, embora Harper ainda não esteja pronto. Castle, por outro lado, vem de vencer o prêmio de melhor calouro.
Ou seja, o Spurs tem um bom grupo de jogadores para todas as posições e funções que precisa na NBA. Pode ainda não ser o ideal, mas está chegando perto disso.
San Antonio Spurs na temporada 2025/26 da NBA
|Atributos
|Nota
|Titulares
|85
|Estrelas
|85
|Sexto homem
|80
|Reservas
|80
|Profundidade
|90
|Ataque
|80
|Defesa
|80
|Técnico
|60
|Lesões*
|70
|Conferência
|70
|Total
|78.0
*Quanto maior o índice de lesões aqui, menor a chance de que os jogadores se machuquem ou sejam poupados.
O Spurs vem para a campanha 2025/26 da NBA para vencer e dar a Victor Wembanyama uma ideia do que isso pode ser para o futuro. Se vai ganhar a ponto de ir aos playoffs, o papo é outro. Mas o foco é total em superar desafios e chegar em condições de disputar algo.
A direção fez o certo em ir atrás de um armador “combo” como Dylan Harper no Draft da NBA, enquanto o jogador se desenvolve para ter condições de dar ao Spurs um salto de qualidade. Ele não foi segunda escolha do nada ou por acaso.
Enquanto a meta é vencer, vale ressaltar que o Spurs não vai deixar de olhar o mercado de trocas na NBA. Se tiver uma chance por um jogador grego, insatisfeito com o atual elenco de seu time no Leste, San Antonio vai tentar. Não tenha dúvida disso.
Palpite: nono lugar no Oeste
Siga nossas redes sociais
Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA